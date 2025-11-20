幸せあふれる家族の光景が反響を呼んでいます。

10年間一緒のポメラニアン

YouTubeチャンネル「ポメくんの日常」の投稿主さんは、ポメラニアンの『ポメ』くんの可愛い姿を随時紹介しています。ポメくんは2015年7月1日生まれの男の子。甘えん坊で、ちょっぴり怖がりな性格とのこと。

投稿主さんは、そんなポメくんと10年間一緒に過ごしているそうです。寝るときもポメくんと一緒に布団に入るのが日課。お風呂に入る前は、必ずポメくんにシーツをかけてあげてから寝室を離れるのだといいます。お風呂から戻ってきても、ポメくんは安心した表情で寝続け居ているとか…。上手に布団を使って寝る姿はまるで人間のようで、10年のときを感じさせます。

赤ちゃんが産まれたら…？

そんな投稿主さんとポメくんですが、投稿主さんが結婚して、可愛い赤ちゃんが産まれたそう！ポメくんは、赤ちゃんにヤキモチを妬くどころか、奥様が妊娠中からお腹を守ろうとするほどの子煩悩だったといいます。今ではポメくんの隣は赤ちゃんの寝場所になっているそうです。

投稿主さんが赤ちゃんを寝かしつけていても、ポメくんは気にせずスヤスヤ。赤ちゃんのことを大切な家族だと認識しているようで、今では毎晩隣同士で寝ているといいます。あまりに微笑ましい光景に、思わず涙が出そう…！

平和な夜のひととき

とはいえ、赤ちゃんは夜泣きをしてしまうこともあります。投稿主さんと2人で寝ていたときには、ありえなかった事態のはずですが…。ポメくんは、すぐ隣で赤ちゃんが大泣きしても、布団に入ったまま静かに見守っているのだとか。

10年のときを経て、ポメくんとの絆を深め、家族が増えた投稿主さん。そんな投稿主さんは、これからポメくんが誰と一緒に寝たがるのか楽しみにしていると綴っています。

温かな家族に囲まれて、赤ちゃんもきっとのびのびと成長することでしょうね！

この投稿には「見ているだけでホッとします」「幸せのお裾分けありがとう」「幸せな時間がずーっと続きますように」などの温かなコメントが寄せられています。ポメくんとご家族の幸せな日常はYouTubeチャンネル「ポメくんの日常」の他の投稿からチェックすることができます！ぜ遊びに行ってみてください。

