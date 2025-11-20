大事なクライアントが突然怒り出したらどうすればいいのか。法人営業一筋20年の杉本浩一さんは「悪いことをしていないのに怒られたら理不尽と思うかもしれない。だが営業において大切なのは、感情的に反応することではない。『なぜ、この人はこういうことをやるのか？』を考えることだ」という――。

※本稿は、noteに発表した記事「営業一筋20年の私が考える『エンタープライズセールス』において大切なこと」を再編集したものです。

■資料を見せただけで急に怒り始めた

私は法人営業一筋20年です。

慶應義塾大学を卒業後、NTTコミュニケーションズに入社。その後、LINEやメルカリを経て、今はグロースXというスタートアップでエンタープライズセールスに邁進しています。

実は、若い頃は「営業をやるなんて絶対に嫌だ」と思っていました。口八丁手八丁でうまく立ち回るようなイメージがあったからです。それなのに、いつの間にか営業に没頭していき、気づけば20年が経っていました。

人生とは不思議なものです。

そんな私が長年の経験で気付いた「エンタープライズセールスにおいて大切だと思っていること」をお伝えします。最も重要なことの一つが「人間を理解する」ことです。

ある大型案件を大企業にご提案したときのことです。

私が定価の書かれた資料をスッと出すと、目の前のお客さんが急に怒り始めました。

「一緒に手を携えてやろうって言っているのに、いきなり定価を出すとはなにごとだ！」

さて、こうなったとき、あなたはどう思われるでしょうか？ 理不尽に思うかもしれません。料金をお見せしただけで急に怒り始めたわけですから。現に同行していた若手も泣き始めてしまいました。

でも、私が思ったのは「このお客さんは本気だな」ということでした。

写真＝iStock.com／kuppa_rock ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kuppa_rock

■大型案件の契約が実現するまで

ここでの「本気」というのは「怒り」のことではありません。怒りは嘘なんです。怒りは嘘で、演技をしている。一方で「案件を進めたい気持ち」が本気だということです。

本気でなければ、別に相手は何も言ってこないはずです。「検討しますね」などと言ってニコニコしているでしょう。本気で組もうとしているから、まず1回強めに出て、我々が付いてこられるかを試したわけです。

私は「なるほど、これは鎌をかけているだけだから、むしろチャンスだな」と思って冷静に話を進めていきました。するとお客さんも「わかってるじゃないか」という雰囲気になって、信頼関係が生まれました。

最終的にこの大型案件は契約に至ることができました。

写真＝iStock.com／Pressmaster ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Pressmaster

なぜそういうことをするのか？

当時すでに私も営業の経験が長かったので、そういう場面には慣れていました。もし若手のときだったら「なんて失礼な人だ」と憤慨していたかもしれません。

営業において大切なのは、感情的に反応することではありません。「なぜ、この人はこういうことをやるのか？」を考えることです。

目の前で起きていることをメタ的に見られるようになると、仮に怒られたとしても「実はより深く信頼関係を築こうとしているのかもしれないな」と思えるようになります。

人間というのは一面的ではない奥深い生き物です。発言の背景に、その人が訴えたい「真意」があったりする。私はそういう人間の多面性を見つけることが好きなのです。

エンタープライズセールスは、人間の本音や真意を探る旅である――。

そう思えるようになってから、途端に営業が楽しいものになっていきました。飛び込み営業を好きな人はあまりいないと思いますが、このようなメタ視点で見られるようになると楽しくなってきます。

■謝罪訪問まで楽しむ上司のひと言

謝罪訪問も辛くなくなりました。

謝罪訪問をどこか俯瞰して楽しんでいる自分がいるのです。もちろん反省しながらも、謝るときのお辞儀の角度によってお客さんの反応がどう変わるのか？ ここで相槌を打ったらお客さんがどういう反応を示すのか？ を検証するようになりました。

そういう「メタ視点」を手に入れるきっかけになった出来事があります。

課長と謝罪訪問に行ったときのこと。私はまだ20代でした。

当時、謝罪訪問というのは気が重いものでした。自分たちが悪いわけではないのに謝罪をしなければいけない。凹みましたし、憤りもありました。

そんななかでその課長は「杉ちゃんさ、頭に霧吹きかけた？」と言うんです。つまり、こちらがいかに平身低頭しているかを見せるためにも、霧吹きをかけて汗が出ているように見せたらいいのではないか、と。

本気で言っているわけではないでしょう。実際に霧吹きもかけませんでした。ただ、そうやってジョークを言いながら楽しんでいる上司を横で見て「スゲえな」と思ったんです。そういう戦いを経ながら、私もどんな場面であっても徐々に楽しめるようになっていきました。

■断られてからが始まり

「3回断られてから報告してくれない？」と言ったのもその課長です。

私はもともと人見知りなので、お客さんを飲み会に誘うのが苦手でした。「今度飲みませんか？」と言っても「まだ早いかな」などと言われていた。

そこで課長に「断られました」と言うと「杉ちゃん、飲み会っていうのはね、断られるところが始まりなんだよ。3回断られたら報告してくれない？」と言われたのです。

断られてからが勝負なのは営業も同じ。それからは何かを断られることは「挨拶」のようなもので、何とも思わなくなりました。

■法人営業で見えてきた人間の本質

法人営業を長年やってきて思うのは「人間は合理的に見えて、やっぱり非合理だ」ということです。人間はそういうものだと思っています。

法人の買い物も「非合理的な判断」で行われます。

法人はきちっと合理的な判断のもと、ロジックに従って買い物が行われていると思われがちなのですが、実態はそうではありません。実態は「目的も含めて非合理」です。目的も含めて非合理なのだけれど、合理的に仕立てているのです。

あるコンペの話をします。

コンペというのは、まずクライアント側から「私たちはこういうことがやりたいので、こういうツールを望んでいます」という提案依頼書のようなものが送られてきます。表向きには「各社、同じ日に、同じ内容を書面として出す」ということになっています。その後、選定基準を踏まえて合理的に判断して、最終的にA社にしました、というのが一般的な流れです。

■十馬身差からの逆転ゴール

ただ実は、ここでもう完全に「非合理」があるのです。

例えば、出す情報が各社均一ではなかったりします。書面は同じだったとしても、勝たせたいと思ってる人に対しては対面で少し会ってヒントを与えたりするわけです。特に商品が似たりよったりの場合は、その時点でもう勝負は決している。そんなことはよくあります。

「杉本さん、御社は十馬身離れてます」

そのときのコンペは3社でやっていて、お客さんからは「杉本さん、残念ですが、御社は採用できないと思います」と言われていました。

しかし私は「できないと『思います』ってことは、できないと決まったわけじゃないんだな」と判断しました。そこで内情を聞きに行くわけです。

個室で1対1になると、お客さんは話し始めました。

「杉本さん、もう無理ですよ。現状どういう状況かというと、もうAという馬がゴールしかかってるんです。Bという馬はそこから三馬身離れてて、御社は十馬身離れてる。これくらいの差がついてるんです」

お客さんは競馬が好きな方でした。だからそういう表現をしたわけです。私はこのとき「一馬身＝100万円」という意味だと直感しました。つまり、トップとうちでは月額1000万円の差があるのだろう、と。

私は「ちなみになんですけれども、もう1回金額を見直してみて、2〜3日後に再度送らせていただいていいですか？」と言いました。お客さんの返事は「難しいと思うけど、まあ、送るのは自由だよ」というものでした。

その後もいろいろやり取りはあったのですが、最終的に、なんとか月1000万円の差を掻い潜って、私たちに7億ほどの発注をしてもらえることになりました。

■「信頼できる人を選びたい」という合理性

当時私は、休日によくそのお客さんと競馬に行って教えてもらったりしていました。そのときにできた関係性もあったと思います。

お客さんからすると「勝たせたい」と思いつつも明確にそのことを言うわけにはいかない。「いくらの差があるよ」と見せるわけにもいかない。だから「馬身」という表現でヒントをくれたのだと思います。

写真＝iStock.com／winhorse ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／winhorse

こう書くと非合理な判断に見えますが、私は合理的な側面もあると思うのです。それは「信頼できる相手を選ぶ」という合理性です。

特に長く続くプロジェクトの場合だと、お客さんが信頼できる相手を選ぶのは当然の理屈です。すると「信頼できる相手を勝たせるために何か協力できることはないか？」という気持ちが自然と発生します。

エンタープライズセールスは、まさにそういう関係性を作る部分が重要なのです。合理的にロジカルに詰めていけばひっくり返るというわけでもない。そもそも人間は非合理な生き物である。「仲良くなる」というのも非合理的な話かもしれません。ただやはり最後は「自分が信頼できる人と仕事がしたい」という思いが重要になってくるわけです。

もちろん「お客さんの課題を解決できる」という合理性がベースにないといけません。それは言うまでもないことです。その合理性なしに非合理が勝つことはない。

ただ、最終的にはそういった合理のベースの上にプラスアルファの価値が必要で、そこが非合理に見える関係性や信頼、思いだったりするのです。

■杓子定規な相手を攻略するすべはないか

「大企業の人は杓子定規的だから、やりづらい」

そう思う人もいるかもしれません。だからといって拒絶していては何も進みません。大企業と言っても、一人ひとりの人間が動かしているわけです。人間ときちんと付き合っていけば、いろいろなことが見えてきます。

私も、あらゆる人と関係を築いていく中で杓子定規的な人とも出会いました。組織に従順で融通が利かないような人もいました。でも、そういう人でも、何度も足を運んでだんだん仲良くなって誕生日や家族構成、価値観なんかを把握できるようになってくると、いろんな面が見えてきます。

■堅物そうな担当者がくれた超有力情報

ある企業に真面目で堅物そうな方がいました。

でも何度かお会いする中で「3歳の娘が『スキーをやりたい』って言うから年末年始はスキーに行くんです」という話を聞きました。そういうとき「普段は厳しいことを言う人だけれど、娘には甘い顔してるんだろうな」という違う一面が垣間見えます。

私はちょうどキャラクターのついた卓上カレンダーを持っていました。会社のノベルティだったのですが、それを「これ、娘さん、喜びますかね？」と言って渡しました。すると「あ〜、喜ぶかわかんないけど、あげてみますよ。なんでも舐めちゃうから気をつけないといけないですけど」と彼は言いました。

別にそれをダシにしたというわけではありません。ただただ何気ない会話をしただけですが、その人から帰り際に「杉本さん、年明けた2週間目ぐらいにもう1回来た方がいいですよ」と言われました。実際年明けに行ってみると、それが重要なコンペの前情報だったのです。「人間って面白いな」と思って付き合っていると、そういう情報がふと入ってきたりするのです。

■用がないのに会ってもらえるか

ベストは目的なしに会いに行けるようになること。

アジェンダがある関係だと、その先にはなかなか行けません。「ちょっと遊びに行っていいですか？」「とりあえず会って話しませんか？」という何もない状態で会えるようになると最高です。

無駄話をしたり、ただ飲みに行くような関係になれると、結果的に仕事もうまくいく。エンタープライズセールスでは「無駄な会話ができる関係になる」というのがすごく大切なのです。

----------

杉本 浩一 （すぎもと・こういち）

株式会社グロースX・セールス部門責任者

慶應義塾大学法学部政治学科卒。NTTコミュニケーションズでIT系ソリューション営業を経て、LINE株式会社へ転職、エンタープライズ企業向けのAPIビジネス推進や事業提携推進を統括。株式会社メルカリほかスタートアップ企業を経て、現職。

----------

（株式会社グロースX・セールス部門責任者 杉本 浩一 ）