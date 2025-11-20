ホワイトハウスで記者団に応じるベッセント米財務長官＝5日/Allison Robbert/AP/File

（CNN）トランプ米大統領は19日、米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げしなければベッセント財務長官を更迭すると示唆した。また、FRBのパウエル議長の解任をベッセント氏の進言で思いとどまっていることも明らかにした。

ワシントンのケネディ・センターで開かれた米サウジ投資イベントで発言した。

トランプ氏は今年1月に2期目が始まってから度々、利下げに慎重なFRBを批判し、パウエル氏の解任に繰り返し言及してきた。FRBは9月に利下げした。

トランプ氏は19日のイベントで「スコット（ベッセント長官）が唯一しくじっているのはFRBだ。金利が高すぎる。スコット、早く何とかしなければお前をクビにする」と薄ら笑いを浮かべながら述べた。

トランプ氏はベッセント氏が「彼を解任しないでくれ。あと3カ月ある」と述べたことを明らかにした。パウエル氏についての発言とみられる。トランプ氏はまた、パウエル氏の解任についてラトニック商務長官はややトランプ氏寄りの考えであることを明らかにした。

CNNは以前、トランプ氏はこれまで幾度となくパウエル氏を解任すると脅してきたが、側近らから解任すれば金融市場が混乱すると警告されたため譲歩したと報じた。