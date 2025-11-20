元プロや少年野球指導者が説く逆シングル捕球習得の重要性

内野守備において「正面に入って両手で捕る」動きは基本とされ、小学生の段階では「正面で」と指導されることが多いが、レベルが上がるとそれだけでは対応しきれない場面が増えてくる。近年、元プロ選手や指導者は、状況に応じた「逆シングル捕球」の重要性を説くようになっている。3人の元プロや専門家の理論から、逆シングルで捕る上達ドリルなど、より実戦的な守備技術を紐解いていきたい。

・なぜ「正面捕球」へのこだわりだけでは、上のレベルで通用しなくなるのか。

・小学生のうちから「逆シングル」を練習するのは、時期尚早ではないのか。

・逆シングルを成功させるために意識すべき、具体的な体の使い方は何か。

まず、オリックスなどで「守備職人」として活躍した大引啓次氏は、遊撃から三塁に転向した際に、特に「逆シングル捕球が不可欠だ」と痛感したと語っている。三塁手は打者からの距離も近く、強烈な打球を処理することが求められるが、切れていく打球を体の正面で捕球するとグラブを弾かれ、長打になるリスクも高くなる。遊撃手のようにバウンドを合わせる時間もないため、ハンドリングで勝負する回数も増えるという。基本は正面捕球だが、打球に対して体を平行に向ければ、逆シングルも見え方は正面と同じになるといい、「幼少期から練習して損はない」と、スキルの1つとして確実に習得することを推奨している。

次に、ソフトバンクの牧原大成内野手の練習パートナーを務める、福岡の野球塾「SSBA」代表の流大輔氏は、神経系が発達する小学校低学年の段階からの片手捕球を勧めており、「片手で上手くなる」「グラブの網（ウェブ）で捕る」ことの重要性を説いている。「両手が基本」と教わるものの、実戦のアウト・セーフを決める場面では片手プレーが多くなる。そこで流氏は、片膝をつき、グラブを縦に入れてウェブで引っ掛けるイメージを持つ「逆シングル捕球ドリル」を推奨。打撃でいうセンター返しと同じ理屈で、正面捕球はあくまで“基準”。そこから外れた時の対応策として、逆シングルを磨くことが守備の幅を広げることにつながる。

そして、大阪桐蔭OBで「BT野球スクール」に携わる生島峰至氏もまた、アウトを取る最善策として逆シングルが有効な場面があると指摘している。自身の右側の打球などは、正面で捕ると送球が弱くなるが、逆シングルなら強い送球が可能になる。コツとして「打球に肘を向ける」ことを挙げており、これにより自然と目線が下がって低い体勢が作れ、腕にも余裕が生まれるという。また、人間の反射特性を利用し、グラブは下から上へ使うことが大切だと述べている。予期せぬ打球変化に対応するためにも、習得しておきたい技術である。

プロや経験豊富な指導者の理論を取り入れ、守備の引き出しを増やすことが大切になってくる。「基本＝正面」に縛られすぎず、アウトを取るための最善策として、逆シングルの習得にも挑戦してみてほしい。

・速い打球や左右の打球に対し、正面捕球に固執すると送球が間に合わなくなる。

・逆シングル捕球習得は早すぎることはなく、動きのバリエーションや対応力を高めるために幼少期から推奨される。

・打球に対して肘を向け、グラブのウェブ（網）を使って縦に入れる意識を持つのが習得のポイントとなる。（First-Pitch編集部）