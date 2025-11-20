諦めかけていた『アリータ：バトル・エンジェル』（2019）続編、まだ少しだけ期待を持っていてもいいかも……？製作のジェームズ・キャメロンが、英にて近況を報告している。

木城ゆき原作のコミック『銃夢』をハリウッドで初めて実写映画化した作品で、熱狂的なファンに支持されている。1作目の公開から早6年が経つが、続編を望む声が根強いのに対し、具体的な進捗はほとんど伝えられていない。ロバート・ロドリゲス監督とともに映像化を手がけたキャメロンは、しばらく『アバター』シリーズなどで多忙を極めている。

Empireにて読者の質問に答えたキャメロンは、まず「『アリータ』ファンの忠誠心には感謝しています」とコメント。さらに「ロバート・ロドリゲスと私は、少なくとももう1作『アリータ』映画をやろうという“血の誓い”を交わしています」と答えた。

「実際、第3作まで繋がる展開を考えていますが、もう1作が作れたらそれで満足だと思います。着々と進んでいますよ。」

少なくとも彼らに『アリータ』の意志は今もある様子だ。主演のローサ・サラザールもまた続編を望む一人であり、「“進めて、進めて”と思ってます。私もファンと一緒」と熱意を共有。1作目の直後に、自ら2作目の企画書を作ってキャメロンに持ち込んだほどの意欲だ。

ロドリゲス監督は2023年時点ので「僕たちとしても、ぜひもう一作作りたいと思っています。（キャメロンと）二人でずっと夢見ています」と熱意。タイミングや環境さえ整えば実現も十分あり得そうだが、果たしてどうなる？

Source: