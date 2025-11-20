トヨタの新たな「勝ち筋」にはテスラもBYDも追いつけない…決算でわかった「進化するビジネスモデル」

トヨタが実績を上げる「別のステージ」とは

年末を迎え、日経平均は5万円の大台を固めつつある。高市政権の誕生が相場を後押しするなか、「新冷戦相場」という世界観で銘柄を選別すると、前編記事〈高市総理も後押しする「新冷戦相場」で注目の「銘柄の名前」…相場の根底にある世界観と歴史観〉で述べたように半導体、AI、防衛産業などが浮かぶ。

そして、本稿で採り上げるトヨタ自動車もまた、日米同盟の在り方を考える上で、つまりはこの相場を考えるうえで欠かせない銘柄と言える。

トランプ政権の目指すものが製造業の復興であることは論を待たない。そしてそこには最終的には物を作る力の戦いとなる「軍事の問題」が横たわっているが、それだけでなく国力の根幹を成す健全な国家を取り戻すためには雇用主体として幅広い層を吸収でき、かつ自己抑制的な倫理観を養うのに適してもいる製造業が必要、という側面も無視できない。

その意味で海外進出以降様々な局面を経験し、乗り越え、現在では地域地域に根差した「町いちばんのクルマ屋」を志向し、米国にも巨大な生産拠点を構える（つまりは雇用を生む）トヨタは象徴性の高い存在になるだろう。またトヨタは2Q決算発表後、11月12日には今後5年間で米国に最大1兆5千億円の追加投資を行うと発表もしている。1兆5千億円、大きな数字だ。それだけではなく幾つかの記事によれば、トヨタは、関税交渉の最中から米国トヨタ車を日本市場で米国車として販売する方向性を示唆してもいる。

このように日米を強く繋ぐ役割を果たすトヨタは、どのような外交官よりも優れた外交を展開し、日米同盟を支えている。しかもトヨタが優れているのは、そのような決定が経営としても無理がない、という点だろう。実際、マルチパスウェイ戦略を採りHVでの優位性を持つトヨタ車の北米でのニーズは関税問題以降もとても強く、膨大な投資もそうした需要を背景とした現地生産の強化という文脈で消化できてしまう。

さて、「トヨタ車の北米でのニーズは関税以降もとても強い」と書いたが、その情報源はまさに一次情報である11月5日の決算説明会での近健太CFOの発言に依拠している。

筆者は職業柄、多くの企業の決算説明会の動画を視聴しているが、トヨタ、ホンダ、日産も故あって動画を毎回、視聴している。こうした説明会はその重さもあって通常は経営トップが参加しているものだが、今回は（さすがに日産はCEOが参加されていたが）ホンダとトヨタは同時期開催されていたジャパン・モビリティ・ショーの関係なのか、経営トップの参加はなく、トヨタは近CFOと東経理本部長の2人の参加で説明会が行われていた。

説明会全体の印象は、関税の影響はトヨタといえど受けてはいるものの、それでもトヨタは強い、というものだった。いや、もっと別の表現をした方がいい。トヨタは別のステージを見据え、すでにそのステージで実績を挙げている、というものだった。質問者の多くはメディアの記者だったので、翌日の新聞などで説明内容が切り取られていたが、そうした視点の記事はあまりみられなかった。だからこそ1枚だけトヨタの説明会資料のスライドを見てほしい。

これは収益基盤について触れたスライドになるが、左にある「バリューチェーン営業利益推移」のグラフは、他社の資料には見られないものだ。数字がないのでグラフだけでは分からないが、利益の規模は2兆円に達する。2兆円！膨大な金額だ。

それはどのようなものなのか、だが、グラフにあるようにそれは現状1億5千万台に達するトヨタ車について、補修であるとか、修理であるとか、アクセサリーや販売金融など付随して生まれる収益の合算を意味する。そして、彼らがその視野に見据えているのは、右側に掲載されたソフトウェアづくりプラットフォーム「Arene」をRAV4に搭載という写真が示唆しているようにコネクテッドサービスになる。

テスラもBYDも追いつけないトヨタの「勝ち筋」

筆者はやはりこの5月にトヨタの決算説明会についての記事を書いた。

（参考記事：トヨタの決算からわかったBYDやテスラに対する「勝ち筋」…「戦う場所」は新車販売だけではない）

そこでも触れたが、トヨタは新車販売だけに依拠せず、もちろんその強さを十分に生かしながら、既に販売したトヨタ車やそのユーザーを取り込むことで広がる世界を見据え、ビジネスモデルを21世紀の世界に合わせたものに進化させつつある。

もちろん、それはテスラが道を示し、BYDなどの中国メーカーがより野心的に広げようとしているSDV（ソフトウェア・ディファインド・ビークル）が示したモデルでもある。自動車はそこでは端末に変わり、スマートフォン同様、通信によって性能を進化させていく。同時に、様々な課金ビジネスが成立する世界を生む。AIや通信など自動車メーカーとは異なるフィールドからの参入も可能な、別な発想が必要な世界。そしてまたEVについては、中国がバッテリーにおいて国家戦略として圧倒的な優位を築いたなかで競争が行われている。

しかし、別な意味もあり停滞を余儀なくされたテスラはともかく、存在感を増す中国メーカーに対してもトヨタには「実際に現在、動いている車の数」という圧倒的な優位性が存在している。1億5千万という台数、そして足元でも毎年ほぼ1千万台ずつ増えている台数、それはテスラもBYDも追いつけないものだ。

そしてユーザーとの接点を意識し、それを活用し、囲い込み、今回のスライドでも示されているようにSDVの領域でもRAV4などハードルの高い量産車から彼らの牙城に追いついていく努力がなされれば、トヨタの強みは次のステージでもなお強みとして生きていく筈だ。そこにトヨタの「勝ち筋」がある。

中国市場でも健闘するしたたかさ

また、何より、車はスマートフォンとは異なりあくまで「物理的な道具」であり、人の命というかけがえのないものを運ぶ機械ではあり続ける宿命を負う。AIが発達し、通信が発達し、半導体が更に性能を増しても、いわばそれは頭脳が更に優秀になるということで、残念ながらその優秀な頭脳や神経があっても、肉体そのものがその指示通りに動かないならば、何の意味もない。

そしてこの物理的な領域での日本メーカーの、なかんずくトヨタの優位性はそう簡単に崩せるものではない気がする。また、瞬間最大風速での物理的な機能だけで言えば、ドイツ車にこそ優位性がある（高速の安定性など走りの領域では特に）気もするが、耐用年数という長距離走の部分で言えば、トヨタ車の強さはカーユーザーには自明のことではないか。

そして、これから5年、10年という歳月のなかで初めてそうしたものが試されるEVとは異なり、内燃機関を主とする車は既に試されていて、それがトヨタの中古車価格を支え、その耐用年数や修理の容易さもまた、1億5千万台という途方もない台数に（ユーザーの数に）繋がっているし、この逆風下でもほぼ1千万台（会社予想は980万台）という途方もない年間の新車販売を実現する基盤を成している。

また、使われている台数が多ければ多いほど、集積されるデータの価値が高まる、という世界では、トヨタの強みは更に磨かれる筈だ。そして重要なのは、トヨタはそれを理解していて、ウーブン・シティなどで実践を始めている、経験を積み重ね始めている、ということだろう。

人々や社会のニーズに適う良いクルマを作り、それを販売する、というモデルから、その基礎は愚直に残しながら、人が移動する、その営為を支え利益を得る、とか、移動する人そのものを囲い込み利益を得る、とか、移動する時間に映像や音楽、ゲームなども提供し利益を得る、という拡張されたモデルがそこにはある。もちろん、良いクルマを運転すること、それ自体に魅力を感じるユーザーにもトヨタが目を向けているのは明白だ。少なくとも筆者は、ボタンを押せば自動的に目的地に連れていってくれるクルマより、自分がクルマを運転し、目的地に向かう行為自体を好む。他社メーカーの標語めくが、だって、運転は楽しいから。

さて、トヨタが戦う場所を再定義し、更に強い企業に進化している、と書いてきたが、更に言えば、優秀な外交官を持つ国家が、いたずらに敵を作らないように、歴史の流れは理解していても、そこはそつなくまさにマルチパスウェイ戦略を選択できる、そこにもトヨタの強みがある。苦戦する他社を尻目にトヨタは中国市場でも健闘しているし、彼らともしっかり「戦略的互恵関係」を結んでいる。根本を成す思想の違いが明白な以上、そこに障壁があって歴史の流れは戻ることはないが、日本の政治に、トヨタのしたたかさを求めたいのは筆者だけではないだろう。

