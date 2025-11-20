¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×Í¥¤·¤¤¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿±þ¡Ö¤â¤¦ÀèÀ¸¹û¤ì¤È¤ë¤ä¤ó¡×¾¾Ìî²È¡È¥Ñ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¡É¥³¥ó¥È¹¥É¾
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè39ÏÃ¤¬20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤À¤¬¡¢µ¤¸¯¤¤¤äÉð²È¤ÎÌ¼¤Î¤¿¤·¤Ê¤ß¤Ç³Ð¤¨¤¿À¸¤±²Ö¤Ê¤É¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÎÉ¾²Á¤ò¤Ä¤«¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥¤ÏÀ¸¤±²Ö¤ä¤ªÃã¤ò½¬¤¤Ä¾¤½¤¦¤È¡¢¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤òË¬¤Í¤Æ·Î¸Å¤ÎºÆ³«¤ò´ê¤¦¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò¥¢¥¤¥í¥ó¤¬¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ËµÞ¤ÊÍèµÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Î»Å»ö¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥È¥¤Ï¹²¤Æ¤ÆÍèµÒ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¦¥á¡ÊÌîÆâ¤Þ¤ë¡Ë¤¬¿©»ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥¤Ï¥·¥ã¥Ä¤ò¾Ç¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÅÜ¤é¤º¡¢¥È¥¤Ë¥±¥¬¤¬¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤¹¤ë¡£
Í¥¤·¤¤¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¥Í¥Ã¥È¤âÈ¿±þ¡£¤Þ¤¿¡¢¾¾Ìî²È¤Î¡È¥Ñ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¡É¥³¥ó¥È¤â¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡£X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¡×¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£
X¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥é¥¤¥¶¤Ø¤Î¼ê»æ¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥¹¥¥Ã¥×¤¬¶ì¼ê¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤À¤¤¤Ö¥Ç¥ì¤ÆÍè¤¿¤Êw¡×¡Ö¤ä¤Ã¤È°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤ª¥¿¥¨ÍÍ¡¢¤¹¤³¤·¿È¤Ê¤ê¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡Ä¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¥¿¥¨¤µ¤ó¥Û¥ó¥È¤Ë¡Ø¼ÒÄ¹¡Ù¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¡×¡ÖÊìÌ¼¤Î¹¬Ê¡¤Ê»þ´Ö¡×¡Ö¤É¤¹¤³¤¤¥Ø¥Ö¥ó¡¢²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¹¥¥Ã¥×¡¡¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤ÏÁêËÐ¡×¡Ö¤ª¡ª¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤È°ì½ï¤Ë¿ÍÎÏ¼Ö¡ª¡×¡Ö¤³¤³¤Ç¶äÆóÏº¤ÎÂ¸ºß¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡×¡Ö¤ª¥È¥¤È¤ª¥¦¥á¤Á¤ã¤ó´é¤ÎÉ½¾ð¤È¼ê¤À¤±¤Ç²ñÏÃ¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¡¢Í¥¤·¤¤¡×¡Ö¥±¥¬¡¡¥Ê¥¤¡¡¤Çµã¤¤¤¿¡×¡ÖÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤ËÍ¥¤·¤¤¡×¡ÖÅÜ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢²ø²æ¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ö¤â¤¦ÀèÀ¸¹û¤ì¤È¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¤Þ¤º²ø²æ¤¬¤Ê¤¤¤«Ê¹¤¯¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸100ÅÀ¡ª¡×¡Ö¤ª¥Õ¥ß¤µ¤ó¤µ¤¹¤¬¡¼¡£¾¾Ìî²È¥³¥ó¥Èº£Æü¤âºÇ¹â¡×¡ÖÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¤ª¤¸¤¸¡×¡Ö¡Ø¤Ñ¤¤¤Ê¤Ã¤×¤ë¤Ï¥ï¥·¤¸¤ã¡Ù´ª±¦±ÒÌç¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£