üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¥¹¥¥Ã¥×¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤è¤¦¤È¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¤³¤Ã¤½¤êÎý½¬Ãæ¡£¤·¤«¤·¡¢À¸ÅÌ¤Î¾®Ã«¡Ê²¼Àî¶³Ê¿¡Ë¡¢ÀµÌÚ¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¡¢Äï¤Î¾æ¡Ê¿ùÅÄÍëÎÛ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¥¹¥¥Ã¥×¤ÎÈ¯¾Í¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«À¸¤Þ¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶Ó¿¥¤¿¤Á¤Ë¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤â¸ò¤¨¤¿¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£