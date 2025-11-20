＜暗黙の了解…ムズ！＞高級ゼリーのお土産「持って帰るんだ〜」パートはダメだった？【第1話まんが】
私はルリ（28）。夫のテツジ（33）と2人暮らしをしています。正社員として勤めていた会社は結婚を機に退職。現在は事務のパートをしています。私は定時まで勤務する契約ですが、正社員のなかには残業をしている人も多いようです。社内の雰囲気がよく、正社員とパートで差別があるわけではありません。
私はパートとして事務の仕事をしています。フロアには30人ほど働いていて、だいたい正社員が20人、10人くらいが私のようなパートです。社内でお土産をいただくこともありますが、数に限りがある場合、パートの私は遠慮してしまいます……。
届いた時間がお昼休憩の後ということもあり、みんな仕事中で、誰ひとりとしてゼリーには手を付けなかったようです。まるまる6個、そのままの状態で置いてありました。自由に持ち帰っていいと言われていても、全員分ないので気を遣ってしまいます……。部長にひと言声をかけようと思いましたが、電話中だったため、そっとお土産をいただくことにしました。
私が働いている会社は取引先などから差し入れが多い方だと思います。部長はたいていそれを家に持ち帰らず、机の上に置いて「みなさんどうぞ」と声をかけてくれますが……。
今回のように明らかに数が足りないときもあるのです。数が十分にそろっているときはもらうこともありましたが、私はパートなので、数が少ないときはいつも遠慮していました。
けれども今回は、とても有名な高級ゼリーだったので、どうしても食べたかったのです！ でも、こんな風な言われ方をするなんて思いませんでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
