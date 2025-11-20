¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ÎºÊ¡¦ÌðÉôÈþÊæ¡¢¿ÝÆÚ¥á¥¤¥ó¤Î¡È¤ª¤¦¤Á¤´ÈÓ¡É¤òÈäÏª¡ÖÎÉ¤¤±ü¤µ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌðÉôÈþÊæ¡Ê48¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¡¢É×¤Î»³ÎÓÆ²¿®É§µ³¼ê¡Ê47¡Ë¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤È´üÂÔ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÎÉ¤¤±ü¤µ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×ÌðÉôÈþÊæ¤¬ÈäÏª¤·¤¿¿ÝÆÚ¥á¥¤¥ó¤Î¡È¤ª¤¦¤Á¤´ÈÓ¡É
¡¡ÌðÉô¤Ï¡Ö¤¢¤È4¤Ä¾¡Íø¤¹¤ì¤Ðµ³¼êÀ¸³è¤Ç»³ÎÓÆ²µ³¼êÇ¯´ÖºÇÂ¿¾¡Íø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤ËÈÕ¸æÈÓ¤Ï¿ÝÆÚ¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¤ª¿»¤·¡¢Ç¼Æ¦¡¢Çß´³¤·¡¢Æ¦Éå¤È¤ï¤«¤á¤ÎÌ£Á¹½Á¡×¤È¿©Âî¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÌÀÆü¤ÏÊÛÅö¤òºî¤Ã¤ÆÀîºê¶¥ÇÏ¾ì¤Ø±þ±ç¤Ø¤È½Ð³Ý¤±¤Þ¤¹¤ï¡×¤ÈÉ×¤Î±þ±ç¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÎÉ¤¤±ü¤µ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤ªÎÁÍý¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¤¤¤´¶¤¸¡×¡Ö»³ÎÓÆ²µ³¼êºÇÂ¿¾¡Íø¹Ô¤±¤Þ¤¹ ±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÈþÊæ¤µ¤ó¤Î¼êÎÁÍý¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ÇºÇ¹â¤Ç¤¹ ÌÀÆü¡¢ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¤Ç¤´¼ç¿Í¥Ñ¥ï¡¼¤¬ÉÕ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö²ÈÄíÅª¤ÊÎÁÍý¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î°Ù¤Î¤´ÈÓÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹Ž¡¿©À¸³èÂçÊÑ¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
