70歳・片岡鶴太郎、″アンティーク″アイテムを取り入れた“イケオジ”コーデに反響「渋い」「ハリウッド俳優を思い出しそうなかっこいいお姿」
俳優、画家などマルチに活躍する片岡鶴太郎（70）が19日、自身のインスタグラムを更新。アンティークなアクセサリーを取り入れた“イケオジ”コーデを披露した。
【写真】「渋い」アンティークアイテムを取り入れた“イケオジ”コーデの片岡鶴太郎
「ネイビーコート」をポイントとした私服コーディネートを公開。こだわりのブランドアイテムに、目を惹く大きめのヴィンテージハット、アンティークのシルバーイアリングやシルバーリング、インディアンジュエリーリングを身に着けた、洒落た大人のスタイリングを紹介した。
壁際でスタイリッシュな立ちポーズを決める片岡に、コメント欄では「カッコイイー！」「渋いです。鶴太郎さんみたいな歳の重ね方をしたくて勉強中です」「アメリカのハリウッド俳優を思い出しそうなかっこいいお姿です」「シックな装いに白いお髭が更に映えますね」などの声が寄せられている。
