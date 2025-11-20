¡ÖÆüËÜ¿ÍÈÈºá¼Ô¡×¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë½¸¤Þ¤ë¤Î¤«¡Ä¡ÖÂç»È´Û´Ø·¸¼Ô¡×¤È¡Öº¾µ½ÈÈ¡×¤¬ÌÀ¤«¤¹¾×·â¤Î»ö¼Â
¡Ö¥ë¥Õ¥£¶¯ÅðÃÄ¡×¡ÖJP¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ê¤É¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½ÁÈ¿¥¤¬µòÅÀ¤Ë
ÆüËÜ¤ÇÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¡¢³¤³°¤Ø¹âÈô¤Ó¤¹¤ëÆ¨Ë´ÈÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡ÖÅ·¹ñ¡×¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£
¡Ç95Ç¯¤ËÅìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤Î¥²¡¼¥àµÊÃã¤Çµ¯¤¤¿¶¯Åð»ö·ï¤Ç·Ù»ëÄ£¤«¤é¹ñºÝ¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Áê¸¶µ×¿ÎÍºÍÆµ¿¼Ô¡Ê62¡Ë¤¬¡¢10·î16Æü¡¢Æ¨Ë´Àè¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤«¤éÆüËÜ¤Ø¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤¿¡£
È¯À¸ÅöÆü¤ËÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ØÅÏ¤ê¡¢¥Þ¥Ë¥é¤òµòÅÀ¤Ë30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆ¨Ë´À¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È·Ù»ëÄ£¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë¡Ö·ëº§Í½Äê¤ÎÈà½÷¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ç¤¤¿»Ò¶¡¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤âÁê¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤¬³«Àß¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë£Æ£á£ã£å£â£ï£ï£ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢¡Ç20Ç¯¤«¤é£µÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆ²¡¹¤È»äÀ¸³è¤òÅê¹Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Þ¥Ë¥é¤ËËÜ¼Ò¤Î¤¢¤ëÁÏ¶È50Ç¯¤Î¿©ÉÊ²ñ¼Ò¤Î¼«Å¾¼ÖÉô¤Ë½êÂ°¤·¶¥µ»Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÂçÈ¾¤Ç¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£»Ø°µ¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤ÇÀ¸³èÈñ¤ò²Ô¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¼ñÌ£¤ËË×Æ¬¤¹¤ëÍª¡¹¼«Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
Âç¶â¤ò»È¤¤¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡í¼òÃÓÆùÎÓ¡í¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£¡Ö¥ë¥Õ¥£¡×¤Ê¤É¤ÈÌ¾¾è¤êÆÃ¼ìº¾µ½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÈºáÁÈ¿¥¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿31ºÐ¤Î¸µ¤«¤±»Ò¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¼«¿È¤Î¹ëÔú¤ÊÀ¸³è¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â°Æ·ï¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢£±½µ´Ö¤ÇºÇ¹â3700Ëü±ß¤Û¤É¤Î¥«¥Í¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤ÎÃÎ¿Í¤ËÍê¤ó¤Ç780Ëü¥Ú¥½¡ÊÌó2000Ëü±ß¡Ë¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥Ñ¥Ö¤Ç£±²ó50Ëü¥Ú¥½¡ÊÌó130Ëü±ß¡Ë»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©»ö¤â¹âµéÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤Ç±·¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥«¥Í¤Ë¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÇÏ¼¯¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È¸å²ù¤·¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃËÀ¤ÏÌó£¸¥õ·î¡¢¤«¤±»Ò¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢º¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆâÊ¶¤òµ¡¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢Â¤òÀö¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥«¥¸¥Î»°Ëæ¤Ç¤â¤Ã¤È±©¿¶¤ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿´´Éô¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¿¥Ã¥·¥å¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¸½¶â¤«¤éÂØ¤¨¤¿ÂçÎÌ¤Î¥Á¥Ã¥×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
ÈÈºá¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¾åÇ¼¶â¤Ï¡Ö2600±ß¡×
¥ë¥Õ¥£¤ÈÀÜÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¸½ÃÏ¤ÎÉÔÎÉË®¿ÍÁÈ¿¥¡Ö£Ê£Ð¥É¥é¥´¥ó¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÆüËÜ¿ÍÈÈºá¼Ô¤¬20¿Í¶á¤¯Êá¤Þ¤Ã¤¿¡£
Æþ¹ñ´ÉÍý¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ç24Ç¯¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÆ¨Ë´ÈÈ11¿Í¡¢¡Ç23Ç¯¤Ï£¸¿Í¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ç19Ç¯¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½ÈÈ¥°¥ë¡¼¥×¤¬°ìÀÆÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ë¹´Â«¤Ï39¿Í¤Ë¤â¾å¤Ã¤¿¡£²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤é¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¡¢°ìÄê¿ô¤ÎË®¿ÍÆ¨Ë´ÈÈ¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤È¤¤¤¦¹ñ¤ÎÆÃ¼ìÀ¤Ê¤Î¤À¡£
¤Ê¤¼ÆüËÜ¿ÍÈÈºá¼Ô¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë½¸¤Þ¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£ºß¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÆüËÜ¹ñÂç»È´Û¤Î¸µ¿¦°÷¤Ï¡¢³Ê°Â¤Î¥«¥Í¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊÒÉÕ¤¯¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅö¶É¤ÎÉåÇÔ¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÏÆüËÜ¤«¤éÈô¹Ôµ¡¤Ç£´»þ´Ö¤Û¤É¡£±Ñ¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿ÆÆü¹ñ¤Ê¤Î¤ÇÆüËÜ¸ì¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¥Ó¥¶¤ò¹¹¿·¤»¤º¤ËÂÚºß¤·Â³¤±¤Æ¤â¡¢ÉÔË¡ÂÚºß¤ÇÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¸µ¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÊÁ°¡¢ÃÏÊý¤ËÀøÉú¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿ÍÆ¨Ë´ÈÈ¤¬Ëè·î1000¥Ú¥½¡ÊÌó2600±ß¡Ë¤ò¡Ö¾åÇ¼¶â¡×¤È¤·¤ÆÆþ´ÉÂ¦¤Ë»ÙÊ§¤¦Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¹´Â«¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬£²²óÂ³¤±¤Æ¡ÖÂÚÇ¼¡×¤·¤¿Ä¾¸å¡¢Êá¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æþ´É¤ÎÁÜºº°÷¤«¤é¡Ö10Ëü¥Ú¥½¡ÊÌó26Ëü±ß¡Ë¤Ç¹´Â«¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤È»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤¿Æ¨Ë´ÈÈ¤â¤¤¤¿¡£ÁÜººÅö¶É¤ÎÉåÇÔÂÎ¼Á¤Ë¤è¤ëµ¬À©¤Îà´Ë¤µá¤³¤½¡¢ÆüËÜ¿ÍÈÈºá¼Ô¤ò¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë°ú¤´ó¤»¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤À¡£
ºòÇ¯£±·î¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆüËÜ¿Í£´¿Í¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ø°ìÀÆÆ¨Ë´¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼ê°ú¤¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤Î¥Ï¡¼¥Õ¤Î30Âå¤ÎÃË¤À¤Ã¤¿¡£
Èà¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Îµï½»¾ì½ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ØÆþ¹ñ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢½÷À¤Î¥Ä¥Æ¤òÍê¤ëÆ¨Ë´ÈÈ¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢»þ¤Ë¤Ï¡Ö°¶Àû¶È¼Ô¡×¤Ê¤ë¿ÍÊª¤â°ÅÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤¿¤À¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ØÆþ¹ñ¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æ¨Ë´ÈÈ¤ÏÆüËÜ¤«¤é¹ñºÝ¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ó¥¶¤Î¹¹¿·¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÉÔË¡ÂÚºß¤Ë¤Ê¤ë¡£Àµµ¬¤Î»Å»ö¤Ë¤Ï½¢¤±¤º¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤é¤«¤Î¼ýÆþ¸»¤¬É¬Í×¤À¡£
¡Ö¿Í¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¥«¥Í¼¡Âè¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ëÁÈ¿¥¤ÎÃç´Ö¤¬¸½¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÈÈºá¼ý±×¤¬¤¢¤ì¤Ð¤«¤Ê¤êÎÉ¤¤À¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤é¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ðº¤µç¤·¡¢ÆâºÊ¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤Î»Ü¤·¤ÇÊë¤é¤¹¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¸µÂç»È´Û¿¦°÷¡Ë
Íª¡¹¼«Å¬¤È¤ÏÄø±ó¤¯¡¢¿È¤ò±£¤¹¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¼Â¾õ¤À¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥Ñ¥Ö¤ÎÍÑ¿´ËÀ¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤òÂ³¤±¡¢¥«¥Ä¥é¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ¨Ë´ÈÈ¤â¤¤¤¿¡£ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÏÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼õ¤±»®¤Ë¤Ê¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯11·î14¡¦21Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê
¼èºà¡¦Ê¸¡§¿åÃ« ÃÝ½¨