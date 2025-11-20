¡Ö¤ª¶â¤ò½Ð¤»¤ÐÀÍß¤òËþ¤¿¤»¤ë¡×2000±ßÅÏ¤·¤Æ½÷»Ò¹âÀ¸¤ËÀÅªË½¹Ô¤·¤¿79ºÐÃË¤ËÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿µá·º
¡Ö¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¡Ê¸ûÎ±Ãæ¤Ë¡ËÈï¹ð¿Í¤Ï79ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹âÎð¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤â´µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸ûÎ±Ãæ¤Ë¤â¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎÊÑÆ°Åù¤ÇÅÝ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
½÷»Ò¹âÀ¸A¤µ¤ó¡ÊÅö»þ15ºÐ¡Ë¤Ø¤ÎÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤ÎÊÛ¸î¿Í¤Ï¡¢Ë¡Äî¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢·ò¹¯ÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
11·î£´Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ¤ÇÂçµ×ÊÝÎ´É×Èï¹ð¡Ê79¡Ë¤ÎÂè£³²ó¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¡¢·ë¿³¤·¤¿¡£
Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤Ï¤ï¤¤¤»¤ÄÍ¶²ý¤ÈÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯£µ·î11Æü¡£¸ø±à¤ÎÏÆ¤Ë¼Ö¤ò»ß¤á¤ÆÃë¿©¤ò¤È¤ê¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤Î»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Á°Êý¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¿A¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
A¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¡¢Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤â¤·À¼¤ò¤«¤±¤Æ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¿Í¤±¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÁë¤ò³«¤±¤Æ¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢»¶Êâ¤Ç¤¹¤«¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢½÷¤Î»Ò¤Ï¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¡Ö¤ª¾®¸¯¤¤¡¢¤¤¤¯¤é¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡¡¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬2000±ß¤¯¤é¤¤¤¢¤²¤è¤¦¤«¡©¡¡¼Ö¤Ë¾è¤ë¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢A¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤«¤é¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢A¤µ¤ó¤Ï·Ù»¡¤ä¸¡»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¡¢Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¯¤Æ¡¢Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¤ê¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¡¢¡ÊÂçµ×ÊÝÈï¹ð¤«¤éÀÅªË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¡ËÅöÆü¤Ï¸À¤¤½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ç¤âÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÉÝ¤¯¤Æ£±¿Í¤Ç½ÐÊâ¤±¤Þ¤»¤ó¡×
Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤Ï¡¢¿Í¤±¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¸å¡¢¼ÖÆâ¤ÇA¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤ËÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤ËÌä¤ï¤ì¤ëÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¡»¡´±¤¬ÏÀÇË¤·¤¿Èï¹ð¤Î¼çÄ¥
ÊÌ¤ìºÝ¡¢Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤ÏA¤µ¤ó¤Ë¡ÖÂÎ¤ò¿¨¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÎé¤È¤·¤Æ¡¢Àé±ß»¥£²Ëç¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤¬¤¿¤¤Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢A¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤Û¤Å¤ß¡×¤È¾¡¼ê¤ËÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¡¢¡Ö¤Û¤Å¤ß¡¡2000±ß¡×¤È¼êÄ¢¤Ë¥á¥â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¼êÄ¢¤Ï·Ù»¡¤Ë²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ö·ï¤«¤é£²Æü¸å¤Î13Æü¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤«¤±¤¿A¤µ¤ó¤Î¸å¤ò¤Ä¤±¤ÆA¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤ËA¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï2000±ß¤òÊÖºÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤ÏÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎÊý¡ÊA¤µ¤ó¡Ë¤¬¼«Ê¬¤«¤éÉþ¤òÃ¦¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÏÀ¹ðÊÛÏÀ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¸¡»¡´±¤ÏÂçµ×ÊÝÈï¹ð¤Î¼çÄ¥¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡ÖËÜ·ïÅö»þ¡¢Èï¹ð¿Í¤ÈÈï³²¼Ô¤Ë¤ÏÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¯¡¢60ºÐ°Ê¾å¤ÎÇ¯Îðº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¾å¡¢¡ØÍ¶²ý¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤³¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤¿Èï³²¼Ô¤¬¡¢¼«¤é¤Î°Õ»×¤ÇÉþ¤òÃ¦¤°¤Ê¤É¡¢¤ª¤è¤½¹Í¤¨¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¸¡»¡´±¤Ï¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï¡¢¼«¸Ê¤ÎÀÅªÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤ËËÜ·ïÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿È¾¡¼ê¤ÊÆ°µ¡¤Ï¸·¤·¤¯ÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÄ¨Ìò£¶Ç¯¡×¤òµá·º¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤ËÂçµ×ÊÝÈï¹ð¤¬·ò¹¯ÌÌ¤ÇÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¡ÖÈï¹ð¿Í¤Î¸½ºß¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢·º»ö»ÜÀß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÆâ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î¤â¤È¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁêÅö¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤È¤ï¤¤¤»¤ÄÍ¶²ý¤Ï½ÅÂçÈÈºá¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÈ¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤òÌµÍý¤Ë¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤»¤¿¤ê¡¢°áÉþ¤òÃ¦¤¬¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Èï³²¼Ô¤ò¿ÈÂÎÅª¤Ë¤Ï½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹Ô°ÙÂÖÍÍ¤ÏÉ¬¤º¤·¤â°¼Á¤È¤¤¤¨¤º¡¢¤¿¤À¤Á¤Ë·º»ö»ÜÀß¤Ë¼ýÍÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½Å¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö·º»ö»ÜÀß¤Ç¤Î¹¹À¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼àÎÌ¸º·Ú¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÈ½·è¤È¤·¡¢¼Ò²ñÆâ¤Ç¤Î¹¹À¸¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤¬ÁêÅö¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ªÄÄ½Ò¤Ç¡ÖÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤â¡¢¤¤¤¤Ç¯¤·¤Æ¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿Âçµ×ÊÝÈï¹ð¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥»¥Õ¤ËÊç¶â¤·¤¿¤ê¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÇÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤òË¬¤ì¡¢30Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦±é²Î¤äÆüËÜÉñÍÙ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÆ»Ö²È¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡Ö¤ª¶â¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢ÀÍß¤òËþ¤¿¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤È¤·¤Æ¤ÎÀÍß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ö·ïÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âçµ×ÊÝÈï¹ð¡£¡ÖÃË¤È¤·¤Æ¤ÎÀÍß¡×¤È¤ä¤é¤ò¶¯°ú¤ËËþ¤¿¤½¤¦¤È¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÆÆ»Ö²È¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤ÏÂæÌµ¤·¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤ÊÂå½þ¤òÊ§¤¦¤Ï¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
È½·è¤Ï11·î21Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃæÊ¿ÎÉ