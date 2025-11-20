米大リーグ（ＭＬＢ）が１９日（日本時間２０日）、バッテリー間のサイン交換を補助する電子機器「ピッチコム」と６年の契約延長に合意し、ＭＬＢと３Ａで２０３１年まで同機器の導入を行うことを発表した。

「ピッチコムは、早々にワールド・ベースボール・クラシックに参加するすべてのチームの基本装備となる」とし、早ければ来年３月のＷＢＣにも導入の可能性がある。同機器の装置は２０２２年からＭＬＢに導入され、翌２０２３年からは投手と打者の投球及び打撃の時間制限である「ピッチ・クロック」の新ルールが採用された。試合時間の短縮、選手のアスレチズムをよりアピールする試合の変化は、概ね若い世代に受け入れられている。

今季レギュラーシーズンの１試合平均時間は、２時間３８分。新ルール採用以降３年連続で２時間４０分を下回るのは、１９８３年から８５年以来４０年ぶり。９イニング制の試合で、３時間３０分を超えたのは２０２１年の３９１試合に対し、今年は３試合のみとなった。

米大リーグのマンフレッドコミッショナーは「サイン盗みの防止や、試合時間短縮など、ピッチコムは、我々のファンサービス向上に貢献した」との見解を表明。同発表のリリースの最後には、ピッチコム社のジョン・ハンキンス共同オーナーは「早い段階で、ワールド・ベースボール・クラッシックで戦う全てのチームのスタンダードとなる機器となるでしょう」とコメントしている。