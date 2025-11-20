東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値157.16 高値157.18 安値155.21
159.79 ハイブレイク
158.49 抵抗2
157.82 抵抗1
156.52 ピボット
155.85 支持1
154.55 支持2
153.88 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1538 高値1.1597 安値1.1518
1.1663 ハイブレイク
1.1630 抵抗2
1.1584 抵抗1
1.1551 ピボット
1.1505 支持1
1.1472 支持2
1.1426 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3059 高値1.3155 安値1.3044
1.3239 ハイブレイク
1.3197 抵抗2
1.3128 抵抗1
1.3086 ピボット
1.3017 支持1
1.2975 支持2
1.2906 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8055 高値0.8067 安値0.7986
0.8167 ハイブレイク
0.8117 抵抗2
0.8086 抵抗1
0.8036 ピボット
0.8005 支持1
0.7955 支持2
0.7924 ローブレイク
