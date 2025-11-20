東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値157.16　高値157.18　安値155.21

159.79　ハイブレイク
158.49　抵抗2
157.82　抵抗1
156.52　ピボット
155.85　支持1
154.55　支持2
153.88　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1538　高値1.1597　安値1.1518

1.1663　ハイブレイク
1.1630　抵抗2
1.1584　抵抗1
1.1551　ピボット
1.1505　支持1
1.1472　支持2
1.1426　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3059　高値1.3155　安値1.3044

1.3239　ハイブレイク
1.3197　抵抗2
1.3128　抵抗1
1.3086　ピボット
1.3017　支持1
1.2975　支持2
1.2906　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8055　高値0.8067　安値0.7986

0.8167　ハイブレイク
0.8117　抵抗2
0.8086　抵抗1
0.8036　ピボット
0.8005　支持1
0.7955　支持2
0.7924　ローブレイク