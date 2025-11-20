1,990円に見えない！【GU】完売前にゲット推奨♡「高見えバッグ」

ちょっとしたお出かけに使いやすい小さめのバッグが欲しい！ プチプラで揃えるなら、【GU（ジーユー）】のお値下げアイテムが狙い目かも。今回はボストンやショルダーバッグなど、コーデのワンポイントになりそうな「バッグ」をピックアップしました。上品な素材感や洗練されたデザインで高見えが狙えるバッグは、冬コーデで手放せなくなりそうです。

カジュアルコーデを格上げするきれいめボストン

【GU】「ワイドボストンバッグ」\1,990（税込・セール価格）

クラシカルなアイテムが注目を集めている今シーズン、きれいめのボストンバッグがあればデイリーに活躍しそう。すっきりとした横型フォルムが美しく、プラスワンで上品さを格上げできる予感。スエード調のなめらかな素材も高見えをサポート。色違いのレッドとブラックには、ツヤ感のあるレザー調素材が使用されています。ロングハンドルが採用されており、肩掛けしやすいのも嬉しいポイント。

洗練された雰囲気をまとったスクエア型のショルダー

【GU】「スクエアフラップショルダーバッグ」\1,990（税込・セール価格）

無駄のない洗練されたデザインが、大人っぽい雰囲気を放つスクエア型のショルダーバッグ。ゴールドカラーのバックルがアクセントになり、プチプラながら高級感が漂います。コンパクトサイズですが、マチが付いているため意外と収納力がありそう。ショルダー紐は長さを調節できるため、肩掛けも斜め掛けも可能。コーデを引き締めてくれるブラックのほか、トレンドカラーのブラウン、辛口なパイソン柄の全3種類をラインナップ。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：Emika.M