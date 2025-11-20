7月末に「急性骨髄性白血病」を公表した医師で医療ジャーナリストの森田豊氏（62）が20日までに自身のインスタグラムを更新。近影とともに近況を報告した。

森田氏は9月9日以来、2カ月半ぶりに投稿。サムズアップポーズで笑顔を見せる笑顔の写真をアップした。

「第二の誕生日（セカンドバースデー）」と森田氏。「今年7月に急性骨髄性白血病と診断され、治療を続けてきました。本日、息子の一人からハプロ移植（末梢血幹細胞移植）を受けました」と報告した。

「これからも合併症予防に向けて一歩一歩懸命に頑張ります。支えてくださった皆さん、本当にありがとうございます」とつづった。

「医師である自分が患者として、様々な事を学び感じる時でした」と記した。

1963年6月生まれ、東京都出身の森田氏は。医師として活躍しながら、メディアにてジャーナリストとしても活動。TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）などでコメンテーターを務めている。

今年7月31日、「7月中旬から倦怠感、息切れ、歯肉出血を生じ、精査した結果『急性骨髄性白血病」の診断でした』と公表。今後の治療について「化学療法、息子からの骨髄移植（ハプロ移植）の方向性が見えてきました」とし、「一歩一歩前向きに進んでいきます！。医療を受ける側になり、見える景色が変わってきました」とつづっていた。