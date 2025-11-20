クマによる被害が相次いでいることを受け、企業も従業員の勤務態勢の見直しや対策マニュアルの作成といった安全対策に乗り出した。

ただ、神出鬼没の猛獣の被害を防ぐ抜本策は見当たらず、対策は手探りの状態だ。「冬眠を待つほかない」（大手ゼネコン幹部）との声も上がる。（佐藤一輝、松本裕平）

◇手引き策定

「『クマ』の出没にご注意ください」。ファミリーマートは、クマが出没した場合の手引を策定し、１０日から、全国約１万６６０店舗の電子看板（デジタルサイネージ）で注意喚起を始めた。来店客には大声を出さずに店内や車内へ避難すること、従業員には屋外作業を中止することなどを呼びかける。

営業で外出する機会が多い損害保険業界は、柔軟な勤務を認める措置を取る。

三井住友海上火災保険は今月から、出退勤時に本来は認めていない社有車の利用を許可し、社有車の駐車場の費用は全額会社が負担するよう運用を見直した。あいおいニッセイ同和損害保険も、クマに遭遇する可能性のある社員に対して、在宅勤務の柔軟な活用を指示している。

◇複数の装備

鉄道網や送電線網など広範な区域の対策が必要な企業は苦慮している。

ＪＲ東日本によると、クマが原因で列車が運休したり３０分以上遅延したりする事案は昨年度の１１件に対し、今年度は４〜１０月で７１件と急増している。

東北、関東地方などの線路や設備の点検・補修作業で、担当者に撃退用スプレーを持たせるなどの対応を取っているが「（列車への衝突などを防ぐ）抜本的な対策となると悩ましい」（喜勢陽一社長）のが現状だ。

ＪＲ西日本管内でも今月２日、福井県内を走る越美北線で、列車がクマと衝突する事故が発生。この列車に３９分間の遅れが出た。

ＪＲ西は、車両がクマと接触した場合、乗務員に列車から降りず、離れた場所で車両点検に当たるよう求めている。そのため、シカなど他の動物との接触に比べ遅延時間が長引きがちだ。

倉坂昇治社長は１２日の記者会見で「クマやイノシシの被害は最近、増加傾向にある。発生情報をいち早く察知し、具体的な対策につなげたい」と述べた。

関西電力送配電は、山中に多い鉄塔の保守点検作業などの際、クマよけの鈴、電子ホイッスル、ベアホーンといった装備を複数持たせるようにした。クマが鈴の音に慣れたケースを想定しての措置という。

需要増を受け、全国で約２５０店のホームセンターを展開するカインズでは、撃退用スプレーや鈴などの売り上げが全国的に伸びている。福島県内の店舗では直近１〜２か月の売り上げが前年に比べ平均４倍に上り、品薄の状態だという。

◇「教育、装備の確保を」

クマ被害が拡大する中、従業員への安全対策が不十分な場合、企業が大きな賠償責任を負う可能性がある。企業の危機管理に詳しい「咲くやこの花法律事務所」の木曽綾汰弁護士は「被害の抑止に向けた十分な教育の実施や必要な装備の確保が欠かせない」と指摘する。