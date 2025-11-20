

早紀さん（仮名 55歳）には2人のお子さんがいます。今回は上の娘さんが高校で不登校になったこと、その後、国立大学の医学部に合格したというお話を紹介します。早紀さんは何を思い、どのように娘さんを支えたのでしょうか。

「娘には発達障害の傾向があると思っています。小学生の頃はほとんど毎日のように忘れ物や遅刻をして、私は怒ってばかりいたんです」

時間を気にする様子もなく悠然と学校に向かおうとする娘さんに、早紀さんはますますイライラを募らせ、玄関から靴を放り投げ、まるで家を追い出すように送り出したこともあったといいます。

「思えば娘は小さな頃から我が強く、私とぶつかってばかりでした」

そんな娘さんは中学受験を経て、中高一貫校に入学します。

校風の合わない学校。同級生からの嫌がらせ

その学校は、塾の先生にも「よく受かったね」と驚かれるような難関校でした。ただ、そのぶん課題や小テストが多く、成績が振るわなければ厳しく指導されるスパルタ式の教育方針だったそうです。

そのやり方が合う子は学力を伸ばしていきますが、早紀さんの娘さんには厳しすぎたようです。

「中学3年生になった時、娘から『転校したい』と言われました。うちの娘にはもっと伸び伸びした雰囲気が合っていたんでしょうね」

しかし、早紀さんとご主人はそれを受け入れず、そのまま高校に進学するよう勧めます。

「最後までやり通すことが大事という気持ちもありましたが、親の私たちがその学校の“ブランド“にこだわっていたのも事実です」と、早紀さんは当時の心境を率直に振り返ります。

ご両親の説得を受け入れた娘さんはそのまま内部進学しますが、高校2年生の秋ごろから学校に行けなくなりました。

きっかけは同級生からの嫌がらせでした。

娘さんはある部活動で部長を務めていましたが、その同級生から「部長なのにこんなこともできないの？」、「仕事が遅いね」などと言葉の暴力を日々浴びせられていたといいます。

「娘は不器用なので、勉強と部活をうまく回せないんでしょうね。皆の前でそのことを責められ、辛かったのだと思います」

学校でハサミを顔に突きつけられて

そしてある時、その嫌がらせはショッキングな事件にまで発展しました。授業で使う鋭利なハサミを顔に突きつけられたのです。

早紀さんはすぐに学校に相談し、相手の保護者にも事実を伝え、その同級生とは距離をおけるようになったのですが、その出来事が収束するまでの数カ月間、娘さんは学校に登校できませんでした。

ハサミを突きつけられるなど看過できない問題ですが、早紀さんは「その学校ではめずらしくもないんです」と話します。つまり、親が子どもに勉強を強制し、学校の成績が悪いと叩かれたり、精神的に追い詰められたりする子どもたちが多いのだとか。そして、その反動が学校で“いじめ”として出る子もいれば、学校に行けなくなる子もいるのです。

「娘に嫌がらせを続けた同級生も学校や親からのプレッシャーがあったのだと思います。自分の思い通りにならないとキレるタイプのお子さんでした」

学校の対応はどうだったのでしょうか。

「トラブルには一応対応してくれますが、不登校になってからは電話で『今、授業ではここまで進んでいるから家で勉強しておいてね』と課題について言われるだけでした」

学校の教育方針とはいえ、度を超すプレッシャーに「これ以上学校に行ったら娘が壊れてしまう」とすら思ったそうです。

アルバイトで得た気づき。自分で決めた目標

そんな学校生活を送った娘さんは、早紀さんの言葉を借りると「6年間、成績は常に底辺。すっかり自己肯定感をなくした子」になったといいます。

高校卒業後は予備校に通い始めたものの、次第に授業に出られなくなり、真っ暗な部屋で布団にくるまって過ごす日々が始まりました。当時、娘さんの口から出てきたのは、「もう大学には行かない。受験もしない」「大学に行く理由がない、やりたいことも何もない」、そんな言葉ばかり。夏には予備校も辞めてしまいました。

実は娘さんは、小さい頃から医学部進学を目標にしていました。

「夫が娘を医師にしたがったんです。自分が医学部に行きたかったけれど叶わなかったからです。娘は父親の期待を背負ったんですね。あるとき『これは私の意思ではない』とはっきり口にしました」

目標が自分の意思ではなかったことに気づき、精神的に混乱する娘さんを見て、早紀さんは精神科の受診を促しました。そしてそれがひとつの転機となります。

医師が「アルバイトでもしてみたら？」と提案したのです。娘さんはしばらく悩みましたが、秋から冬までの3カ月間だけやってみることにしました。ファストフード店の求人を自分で見つけ、面接を受け、店頭で接客することになったのです。

「娘にとっていい経験になったようです。帰宅後、お店での出来事を楽しそうに話してくれました」

自分の力でお金を稼ぐことができた喜び、遅刻しないように必死に準備したこと、好きな英語で外国のお客様と会話できたうれしさ、さまざまなタイプのお客様がいることへの戸惑い。ひとつひとつがこれまでの生活では経験したことのない新鮮さに満ち溢れていたそうです。

その一方、娘さんにはこんな思いも芽生えました。

「一生懸命働いてもこれくらいしか稼げないのか」

そんな現実を目の当たりにして、「やっぱり大学に行く。できれば国家資格を取りたい」と自ら言うようになったとか。

「本当に驚きました。こんなふうに考えが変わっていくんですね」

子どもは自然に学んでいく

親が何も言わなくとも、子どもは自分の経験から自然に学んでいくもの。早紀さんは最初、「受験もあるのにアルバイトなんて」と心配していたことを振り返り、「私が間違っていました。子どもは信じてあげることが大事なんですね」と話します。

娘さんは「とにかく国家資格は取るからね。それは約束するよ」と。しかもそれは医師に限らず、「薬剤師や美容師もいいな」と複数の職業を視野に入れるようになっていました。

そこからさらにもう1年の予備校生活。早紀さんはどのように娘さんを支えたのでしょうか。

「『勉強したほうがいいよ』とは言いませんでした。とにかく焦らないように、授業を休んでも、『元気になったら行けるよ』と励ますだけでした」

もうひとつ、早紀さんは心がけたことがあります。傾聴です。

「娘から、『毎日私の話を聴く時間をつくってほしい』と言われたんです。『一日15分でいいから私のために時間を空けて』って」

その時間はただ話を聴いたり、雑談をするだけ。「元気になって自分で生きる道を探してくれれば」という思いだけで続けた傾聴の時間は、次第に娘さんに変化をもたらしました。自己肯定感が回復していったのです。

そして、娘さんは国立大学の医学部に見事に合格。今、自宅から離れた街で一人暮らしをしています。「あんなに遅刻魔だったのに、がんばって通っているみたいです」と早紀さんは笑顔で語ってくれました。

このように平坦ではなかった娘さんの中高時代。あらためて振り返り、早紀さんは何を思うのでしょうか。

「ひとつは夫のことですね」

今、お子さんたちは2人ともご主人とは距離を取り、同じ家にいてもあまり会話することがないのだとか。

勉強できることが正義の夫、自分のことが嫌いな私

「夫は“勉強ができることが正義”という考え方を持っています。もちろん、社会人として大切なこともたくさん言ってくれるんですが、子どもたちも成長するにつれて、勉強だけが正義ではないことに気づいていったんです。夫は教育熱心でしたが、その思いがまっすぐ子どもたちに届かなかったのかもしれません」

聞けば、中学受験もご主人のほうが熱心だったそうです。

そして、自分自身のことにも反省を滲ませます。

「私は娘に自分の悩みを話しすぎました。2世帯住宅で夫の母との同居にストレスがありましたし、下の子のことにも悩みを抱えていました。娘はいろいろわかってくれるから、つい気を許して愚痴を言っていたんですが、それはしてはいけないことだったんですね」

早紀さんは、あるとき娘さんが放った言葉を今でもよく覚えています。

「お母さんは自他の境界があまい。人の悩みに引きずられ過ぎ。お母さんがカウンセリング受けたほうがいいよ」

「私の悩みも聞いてほしいのに、お母さんが引きずられると家全体がその悩みに引きずられる。その暗い雰囲気がイヤ」

娘さんは、家族の問題をひとりで背負い込もうとする早紀さんの性質を指摘しました。そしてその言葉に、早紀さんは自分自身が自己肯定感の低い子どもだったことを思い出しました。

「私は小さな頃から自分が嫌いでした。だから子どもたちには私のような人間にならないように、過大な期待を寄せて子育てをしていたのかもしれません。容姿がかわいくて、勉強もできて、安定した職業に就くことを望む、型にはめた子育てですね」

自分のことを「薄っぺらい人間だった」と表現する早紀さんは、人と深く付き合うことをずっと避けてきたそうです。しかし、娘さんの不登校などを通じて自分を見つめた数年間で、「その穴も少しずつ埋まってきたような気がします」と話してくれました。

子どもを思うがあまり、見えなくなる現実

早紀さんのお話からは、進学校に通う子どもたちが置かれている厳しい環境が見えてきます。実はこれは、私が不登校の相談を受ける中で何度も耳にしてきた実態でもあります。

学校や家庭からのプレッシャーを受け、ありのままの自分でいられる場所を失ってしまう子どもたち。そんな中、心を病む子が増えています。そしてそのストレスは、いじめ・不登校・自傷といった形で表面化してしまうこともあります。

子どもたちはSOSを出しているのに、親がそのサインに気づけなかったり、「楽な方に流れている」と誤解してしまうことも少なくありません。

早紀さんの娘さんは「不登校」という形でSOSを出しました。そして早紀さんは葛藤しながら、自分の心を見つめ直し、少しずつ娘さんを受け止められるようになっていきます。そのプロセスこそが、娘さんが“自分の目標を決めて行動する力”へとつながっていったのでしょう。

もうひとつ、早紀さんのお話の中で見逃せないのが、「親が子どもに愚痴を聞かせている」という点です。

私は不登校の相談を受けるとき、「お子さんに愚痴を聞いてもらっていませんか？」と尋ねます。なぜなら、子どもは“傾聴の天才”だからです。

お母さんが子どもに愚痴をこぼすと…

真面目で優しい子どもほど、親の話を聞いてくれます。否定せず受け止めてくれる存在に、親はつい安心して話してしまいますが、それは子どもにとって大きな負担になります。子どもが“親を支える役割”を背負ってしまい、自分がしんどくても本音を言えなくなるのです。こうして「アダルトチルドレン」をつくり出してしまいます。

早紀さんの娘さんの「お母さんは自他の境界があまい」という言葉は象徴的でした。この一言が、母娘の間に明確な境界線を引くきっかけになりました。そして早紀さんはここでも逃げることなく、しっかりと自分に向き合ったのです。

こうした困難を乗り越えた早紀さんは、ますますキラキラと輝く人生を歩まれると私は確信しています。そして娘さんも困難が訪れるたびに、お母さんの応援を力にして前へ進んでいかれることでしょう。

（ラン ： 不登校コンサルタント、ブロガー）