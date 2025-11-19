目の下のクマは色で原因が違う? 簡単セルフチェック法を医師解説

目の下のクマに悩む人は多いと思いますが、原因やなりやすい人の特徴はご存じですか？ 目の下にクマがあると、男女問わず実年齢よりも老けて見えたり、疲れて見えたりなど、他人に好印象を与えません。今回は、目の下にクマができる原因・できやすい人の特徴について、「アンジークリニック」の名倉先生に教えていただきました。

監修医師：

名倉 直彌（アンジークリニック）

東京医科大学医学部卒業。その後、東京医科大学茨城医療センター勤務、都内の美容クリニックで院長を務める。2021年、東京都渋谷区に「アンジークリニック」を開院。日本外科学会、日本甲状腺外科学会、日本臨床外科学会、日本形成外科学会、日本乳癌学会、日本外傷学会の各会員。

編集部

なぜ、目の下のクマはできるのでしょうか？

名倉先生

そもそも、クマには4つのタイプがあり、それぞれ原因は異なります。例えば、目の下が青く見えるタイプのクマを「青クマ」と言い、血行不良が原因です。寝不足が続いたり、目の疲れがたまったりすると目の周りの皮膚の血行が悪くなり、青くなるのです。

編集部

ほかには、どのようなクマがあるのですか？

名倉先生

「茶クマ」という目の下が茶色くなるタイプもあります。洗顔時にゴシゴシとこすったり、目の下をこする癖があったりすると色素沈着が起こり、茶クマになりやすくなります。また、日焼けや加齢などによるシミも茶クマの原因となります。

編集部

残り2つのクマについてもお願いします。

名倉先生

目の下にある眼窩脂肪という組織が前方へ突出し、目の下に影ができることで起こる「黒クマ」もあります。黒クマは、眼窩脂肪を支えている「眼輪筋（がんりんきん）」という筋肉が加齢によって衰えることが原因と考えられます。同じく加齢により、皮膚のたるみが原因となってクマができることもあります。そのほかにも、もともと骨格により黒クマができやすい人もいます。また、眼窩脂肪が突出して皮膚が引き伸ばされることで、皮膚のすぐ裏側にある眼輪筋が透けて見えるタイプのクマを「赤クマ」と言います。

編集部

クマには色々なタイプがあるのですね。

名倉先生

黒クマと赤クマは色に特徴があるのでわかりやすいと思いますが、そのほかのクマは見分けづらいこともあります。1つの目安として、クマの部分をそっと引っ張ってみると見分けがつくかもしれません。クマを引っ張ってもクマの色が変わらなければ茶クマ、クマの色が薄くなったら赤クマと判断できます。茶クマの場合は皮膚そのものに色素ができているので、皮膚を引っ張ったときにクマも一緒にくっついてくるからです。また、顔を天井に向けたときに影が消えたら黒クマと考えることができます。

※この記事はMedical DOCにて＜「目の下のクマ」の原因・なりやすい人の特徴はご存じですか? クマの種類別の対処法・治し方も医師が徹底解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。