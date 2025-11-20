２０日の主なマーケットイベント ２０日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１６：００ 独・生産者物価指数

１９：００ ユーロ・建設支出

２２：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２２：３０ 米・雇用統計

２２：３０ 米・非農業部門雇用者数変化

２２：３０ 米・平均時給

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数



○決算発表・新規上場など



※海外企業決算発表：ウォルマートほか



（注）米連邦政府機関の一部閉鎖の影響により，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。



