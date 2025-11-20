○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
１６：００　独・生産者物価指数
１９：００　ユーロ・建設支出
２２：３０　米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２２：３０　米・雇用統計
２２：３０　米・非農業部門雇用者数変化
２２：３０　米・平均時給
２２：３０　米・新規失業保険申請件数
２２：３０　米・失業保険継続受給者数

○決算発表・新規上場など

※海外企業決算発表：ウォルマートほか

（注）米連邦政府機関の一部閉鎖の影響により，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。

出所：MINKABU PRESS