２０日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１６：００ 独・生産者物価指数
１９：００ ユーロ・建設支出
２２：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２２：３０ 米・雇用統計
２２：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２２：３０ 米・平均時給
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
○決算発表・新規上場など
※海外企業決算発表：ウォルマートほか
（注）米連邦政府機関の一部閉鎖の影響により，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１６：００ 独・生産者物価指数
１９：００ ユーロ・建設支出
２２：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２２：３０ 米・雇用統計
２２：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２２：３０ 米・平均時給
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
○決算発表・新規上場など
※海外企業決算発表：ウォルマートほか
（注）米連邦政府機関の一部閉鎖の影響により，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。
出所：MINKABU PRESS