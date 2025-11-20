µµÍüÏÂÌé¼ç±é¤Ç¡Ø¿À¤Î¼¶¡ÙTV¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡ª¡Ö16Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ¤Ó¤³¤ÎÌò¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥ï¥¤¥óÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¡Ø¿À¤Î¼¶¡Ù¤¬¡¢¼ç±é¡¦µµÍüÏÂÌé¤Ç¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¿Ø¡¢¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢µµÍüÏÂÌé¤¬±é¤¸¤ë¡È¿Àºé¼¶¡É¤ÎÀ¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Æ¥£¥¶ーPV¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¸¶ºî¤ÏÁ´À¤³¦¥·¥êー¥ºÎß·×1,500ËüÉô¤òÆÍÇË
¡Ø¿À¤Î¼¶¡Ù¤Ï2004～2014Ç¯¡Ø¥âー¥Ë¥ó¥°¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¸¶ºî¡¦°¡¼ùÄ¾¡¿ºî²è¡¦¥ª¥¥â¥È¡¦¥·¥å¥¦¤Ë¤è¤ëÌ¡²èºîÉÊ¡£´ØÏ¢ºîÉÊ¤Ë¡Ø²øÅð¥ë¥ô¥¡¥ó¡Ù¡Ø¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å ～¿À¤Î¼¶ ºÇ½ª¾Ï～¡Ù¡Ø¿À¤Î¼¶ deuxieme¡Ù¡Ê¡Ödeuxieme¡×¤Î¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤Îe¤Ï¥°¥ì¥¤¥ô¡¦¥¢¥¯¥»¥ó¥ÈÉÕ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¸¸¤Î¥ï¥¤¥ó¡È¿À¤Î¼¶¡É¤ò¤á¤°¤ë¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¡¢¥ï¥¤¥ó½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤É½¸½¤«¤éÀ¤³¦Åª¥ï¥¤¥ó¥Öー¥à¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥ï¥¤¥ó¤ò¤á¤°¤ëÂ¿ºÌ¤ÇÀµ³Î¤ÊÆâÍÆ¤«¤é¡¢¥ï¥¤¥óÀ¸»º¼Ô¤Ê¤É¤Î¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¡¢Á´À¤³¦¥·¥êー¥ºÎß·×1,500ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2009Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÆüÊ©ÊÆ¶¦Æ±À½ºî¤Î¹ñºÝÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¿À¤Î¼¶/Drops of God¡Ù¥·ー¥º¥ó1¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢2026Ç¯1·î23Æü¤ËHulu¤Ç¹ñÆâÆÈÀêÇÛ¿®Í½Äê¤Î¥·ー¥º¥ó2¤Ë¤â´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¤¢¤é¤¿¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤È¤·¤Æ½é¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£µµÍüÏÂÌé¡¢16Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡È¿Àºé¼¶¡É¤òºÆ¤Ó±é¤¸¤ë
¼ç±é¤Ï¡¢µµÍüÏÂÌé¤Ë·èÄê¡£2009Ç¯¤Ë¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç¿Í¸ø¡È¿Àºé¼¶¡É¤ò±é¤¸¤¿µµÍü¤¬¡¢¼Â¤Ë16Ç¯¤È¤¤¤¦»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤Î¡È¿Àºé¼¶¡É¤òºÆ¤Ó±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
µµÍü¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤ÈTV¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Æ¡ÈÆ±¤¸¼ç¿Í¸ø¡É¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î±¿Ì¿Åª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¡¢ËÜºî¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶¦±é¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤â²ò¶Ø¡£±óÊö°ìÀÄÌò¤òº´Æ£ÂóÌé¡¢»çÌî¸¶¤ß¤ä¤ÓÌò¤òÆâÅÄ¿¿Îé¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¿Àºé¼¶¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢Â³Êó¤òÂÔ¤È¤¦¡£
¢£µµÍüÏÂÌé ¥³¥á¥ó¥È
¢£¸¶ºî¡¦°¡¼ùÄ¾¡¢ºî²è¡¦¥ª¥¥â¥È¡¦¥·¥å¥¦¡¢»åÁ¾¸»Ö´ÆÆÄ ¥³¥á¥ó¥È
¡ý¸¶ºî¡¦°¡¼ùÄ¾
¤ä¤Ã¤È¾ðÊó²ò¶Ø¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿É¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ä¤Ï¤êÌ¡²è¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤½À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
2009Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¼¶Ìò¤Î
µµÍüÏÂÌé¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸¼¶Ìò¤ÎÀ¼Í¥¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¡£
¤½¤·¤ÆÍèÇ¯1·î23Æü¤«¤é¤Ï¹ñºÝ¥¨¥ßー¾Þ¤òÄº¤¤¤¿ÆüÊ©ÊÆ¤Î¹ñºÝ¥É¥é¥Þ
¡Ø¿À¤Î¼¶/Drops of God¡Ù¥·ー¥º¥ó2¤¬¹ñÆâ¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤Þ¤ÀÈëÌ©¤Î¥Ó¥Ã¥°¤Ê´ë²è¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¡ýºî²è¡¦¥ª¥¥â¥È¡¦¥·¥å¥¦
20Ç¯Á°¤Î¥ï¥¤¥ó¤ËÌµÃÎ¤Ê¼¶¤¬¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
Éã¿Æ¤ËÈ¿È¯¤·¡¢¡ÖÈÕ¾â¡×¤òÂÎ´¶¤·¡¢¥¯¥¤ー¥ó¤Î¸¸Ä°¤òÊ¹¤¡¢°û¤ó¤À¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥ï¥¤¥ó¤ò¿À¶È¥Ç¥¥ã¥ó¥¿ー¥¸¥å¤·¡¢¤ß¤ä¤Ó¤Ë¶ÃÃ²¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç´¶ÌµÎÌ¤Ê¤Î¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï»ä¼«¿È¤¬´ÑµÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë²þ¤á¤Æ¤ªÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ºÇ¹â¡ª¡ª
¡ý»åÁ¾¸»Ö´ÆÆÄ
¡Ø¿À¤Î¼¶¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ØÎ®¤ì½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
2000Ç¯Âå½éÆ¬¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¹á¤ê¡¢µ²±¡¢¤½¤·¤Æ±¿Ì¿¤¬¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ë½É¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤®¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î¶õµ¤´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ï¥¤¥ó¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë°µÅÝÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²»³Ú¡¢±éµ»¡¢±é½Ð¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§ÍÍ¤Ë¤â¡¢°ìÅ©¤Î¼¶¤¬Æ³¤¯´ñÀ×¤Î¿ô¡¹¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Uncork the moment, and feel the drop that changes everything.
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¡Ø¿À¤Î¼¶¡Ù
TOKYO MX¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¢BSÆü¥Æ¥ì¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯ÊüÁ÷Í½Äê
(C)°¡¼ùÄ¾¡¦¥ª¥¥â¥È¡¦¥·¥å¥¦¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¿À¤Î¼¶¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://dropsofgod-anime.com/
¢£¡Ú²èÁü¡Û¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë