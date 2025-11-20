Photo: ヤマダユウス型

ブラックホール、シャコパンチ、AIへの抵抗（と羨望）などなど。ギズモード・ジャパンが運営するセレクトショップ「ギズ屋台」では、様々なオリジナルTシャツを紹介してきました。

…あれ、そういえば、ちゃんと「GIZMODO」って書いてあるTシャツ、なくない？

というわけで、ついに出ました。その名も「GIZMODOロゴTシャツ」！

前はシンプル。でも後ろは…

一見するとシンプルなロゴT。これを着ていれば「え、あなたもギズモード知ってるんですか!?」と最短でガジェットトークをキメることができるでしょう。

でも、背面のデザインはシンプルとは逆でいってます。

名作SF小説『アンドロイドは電気羊の夢をみるか？』の装丁を手掛けた、デザイナーの土井宏明さんによるサイバーなグラフィックをバシっとオン。ぶっちゃけなんて書いてあるかわかってないですけど、カッコいいからヨシ。

ラインは細め、それゆえシャープな印象。どこか生物っぽさを感じさせるのはなぜだろう？

生地はいつものギズTらしく、しっかり感のあるコットン。この季節なら暖房の効いた家での部屋着や寝間着にちょうど良い具合です。暖かくなったらこれに一枚羽織って出かけたいですね。ロゴ黒T is 万能。

オールシーズンのTシャツ枠に

「GIZMODOロゴTシャツ」は、ほかのオリジナルTシャツよりお安い3,500円にて販売中です。この価格なら部屋着としてもガシガシ着ても胸が傷まなくてありがたい。

あと、ギズモード・ジャパン初の書籍となる「ギズモード・ジャパンのテック教室」とのセット販売もご用意してます。ギズTを着ながらサイエンスやガジェットの知識を吸収してみない？

