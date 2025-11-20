ロシアの調査船「ヤンタル号」の画像を示しながら説明する英国のヒーリー国防相＝19日/Stefan Rousseau/Pool/AFP/Getty Images

ロンドン（ＣＮＮ）英国のヒーリー国防相は19日、ロシアのスパイ船が英国の領海に侵入し、英空軍哨戒機のパイロットにレーザー照射したと明らかにした。敵対する国からの「脅威の新たな時代」に直面していると警告した。

ヒーリー氏によると、スパイ活動を行うロシアの調査船「ヤンタル号」が英北部スコットランド沖の領海付近にいるという。ヤンタル号は「情報収集と英国の海底ケーブルの地図作成」のための船舶とみられている。

ヒーリー氏はまた、ヤンタル号の監視のために現場上空に派遣した英空軍の哨戒機のパイロットがレーザー照射を受けたことも明らかにした。

ヒーリー氏は「そのようなロシアの行動は極めて危険だ」と懸念を示し、ロシアのプーチン大統領へのメッセージとして「我々は注視している。あなたが何をしているのか知っている。ヤンタル号が今週南下するのなら、我々の用意は整っている」と述べた。

これに対し、在英ロシア大使館は声明でヒーリー氏の主張は「挑発的」だと非難し、ヤンタル号は国際水域で活動する「海洋調査船」だと主張した。また、英国のロシア不信と軍国主義的なヒステリー反応が欧州の安全保障を一層悪化させ、危険な状況を作り出しているとも指摘した。

今年に入ってヤンタル号が英領海で活動するのは今回が2回目。英政府は、自国や北大西洋条約機構（NATO）加盟国が通信などに使用する海底ケーブルの地図をヤンタル号が作成しており、これはロシアの深海調査総局（GUGI）の活動の一環だと指摘している。だが、英空軍の航空機へのレーザー照射は初めてだという。

こうした事態を受けて、ヒーリー氏は徹底的にヤンタル号を追跡できるよう、英海軍の交戦規定を変更したことを明らかにした。