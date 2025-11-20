双子の猫が並んで睡眠中。2匹で話し合って決めたかのような、同じ形で眠る姿があまりにもかわいらしく5万「いいね」を集め話題になっています。

2つのアンモニャイトには「真ん中に指をつっこみたくなる」「ニャームクーヘンおいしそうですね」などのコメントが寄せられています。

【写真：『寝相、話し合って決めてる？』2匹の猫を見てみると…同じ形で眠る様子がかわいすぎる】

双子のシンクロ率100%

Xアカウント、『ゆうしょう』に投稿されたのは、双子の猫が丸まって眠る姿。

シンクロ率100%の同じ格好でベーグルのように眠っていたという2匹。丸まったフォルムが並んでいる姿が、たまらなくかわいらしい！

サバトラちゃんのほうは、焼く前の白い生地を丸めた状態のように見えたといいます。

キジトラちゃんのほうは、こんがり焼けた後のホカホカなベーグルのようだったとか。どちらもおいしそうに見えたそう。

2匹のかわいらしい姿には「これが噂のアンモニャイトですか」「ペアルックならぬペア寝相(笑)」「寝る前に取り決めしてる可能性はありますな」などのコメントが寄せられていました。

仲良しの3匹

「ゆうしょう」さんのおうちには、双子の猫の他に、サバシロの猫ちゃんもいるのだそう。

双子猫が反対向きのベーグルになって並んで寝ていたときは、横からサバシロちゃんが見つめていたとか。サバシロちゃんも一緒にベーグルになりたかったのかな？

ホットカーペットをつけたときは、3匹くっついてねんね。あたたかいところで気持ちよさそう。3匹仲良く眠っているのを見ると、こちらも眠くなってしまいそうZzz

3匹そろってトーテムポールならぬ、にゃんテムポールな姿を見せてくれたこともあるのだとか。キレイに並んでこっちを見てくる姿のかわいらしさに、筆者は顔がニヤけてしまいました。

仲良しな3匹の猫ちゃんたちが気になるという方は、ぜひXアカウント「ゆうしょう」をフォローしてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「ゆうしょう」(@Yousho3catspunx)さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。