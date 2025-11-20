か、か、かんわいぃぃーーーーッ♡【一番くじ】の「ポケモンアイテム」ゲットだぜ！！！

11/7より「ポケモン」の【一番くじ】が登場！【セブン-イレブン】 や【イトーヨーカドー】などで販売されています。実用的でかわいいアイテムが多く、賞品の種類も豊富。ラストワン賞も豪華なので、見つけたらぜひチャレンジしてみて。

これは当たり！？「2025 Pokémon Collection くじ」

11/7に販売がスタートした「2025 Pokémon Collection くじ ～Let's Go for a Walk！～」。値段は1回\750（税込）で、A賞はチコリータ・ポカブ・ワニノコのぬいぐるみがついたモンスターボール型クッション。ラストワン賞は、頭にトレーをのせた約30cmのピカチュウフィギュアと豪華なラインアップ。タオル・トートバッグ・マグカップといった実用的なアイテムが多いのもうれしいポイントです。

何枚あってもいい！ ポケモンタオル

@ftn_picsレポーターHaruさんがGETしたのは、I賞の「ハンドタオルコレクション」。全6種類から選ぶことができて、Haruさんはニンフィアやペロッパフ・メガタブンネなどピンク系のキャラクターが集合したタオルと、すやすやおやすみモードのピカチュウタオルを選択。大人も普段使いできるアイテムがあるのは魅力的です。

クオリティ高めのポケモンキーホルダー

レポーターHaruさんが「大きめで存在感バツグン」と話すこちらはG賞の「ラバーチャームコレクション」。イーブイやチコリータなど全11種類から選ぶことができて、HaruさんはポカブをGET。サイズは約5cmで「つくりもしっかりしていて安っぽさがない」と絶賛。バッグなどにつければお気に入りのキャラクターと出かけられる1品です。

これは使える！ ポケモンステーショナリー

H賞は、ステッカーかポップアップメモの全6種類から好きなものを選べる「ステーショナリーコレクション」。大中小さまざまなサイズのステッカー、折るとポケモンが顔を出すかわいい仕様のポップアップメモ、どっちにしようか迷ってしまいそう。ステッカーはかわいい系からかっこいい系までそろっています。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A