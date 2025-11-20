テクノロジー系メディアのigorsLABがドイツ最大級のホスティング企業「Hetzner」のデータセンターを訪問し、内部の様子の記録した動画を公開しました。

Besuch bei Hetzner Online - Einblicke in Servertechnik, Kühlung, Produktion, RMA und Nachhaltigkeit - YouTube

Hetznerのデータセンターはドイツやアメリカ、フィンランドなどに設置されています。igorsLABが訪問したのはドイツのファルケンシュタインにあるデータセンターです。

データセンターは自然に囲まれた場所に建設されています。



入口。



分厚い扉を開くとサーバーが姿を現しました。



「ヴィーーーン」とものすごい音が鳴っています。



サーバーの組み立てエリア。Hetznerは顧客の要望に合わせてマシンを用意する専用サーバーを主力製品としています。



棚には各種パーツがズラリと並んでいます。



これはHDDの耐久テストエリア。



不要になったHDDを粉砕するためのHDDシュレッダーもあります。



シュレッダーの順番待ちをしているHDD。



そして、完膚なきまでに破壊されたHDD。データを復旧するのは不可能です。



この広いエリアはサーバーを収めるラックの組み立てエリアです。



Hetznerはデータセンターの近くにある製造業者にラックのパーツ製作を依頼することで配送コストを節約しているとのこと。



稼働しているサーバーを上から見るとこんな感じ。



ケーブルが整然と接続されています。



アクセスランプなどがカラフルに輝いています。



サーバーは巨大な冷却システムを用いて安全な温度に保たれています。



安定した気候のファルケンシュタインにデータセンターを構えることで、冷却コストを抑えられているそうです。



igorsLABのウェブサイトもHetznerのサーバーでホストされているということで、動画の最後にはigorsLABをホストしているサーバーを探し当てていました。