インターネットを支える巨大データセンターの内部を撮影した動画が公開される
テクノロジー系メディアのigorsLABがドイツ最大級のホスティング企業「Hetzner」のデータセンターを訪問し、内部の様子の記録した動画を公開しました。
Besuch bei Hetzner Online - Einblicke in Servertechnik, Kühlung, Produktion, RMA und Nachhaltigkeit - YouTube
Hetznerのデータセンターはドイツやアメリカ、フィンランドなどに設置されています。igorsLABが訪問したのはドイツのファルケンシュタインにあるデータセンターです。
入口。
分厚い扉を開くとサーバーが姿を現しました。
「ヴィーーーン」とものすごい音が鳴っています。
サーバーの組み立てエリア。Hetznerは顧客の要望に合わせてマシンを用意する専用サーバーを主力製品としています。
棚には各種パーツがズラリと並んでいます。
これはHDDの耐久テストエリア。
不要になったHDDを粉砕するためのHDDシュレッダーもあります。
シュレッダーの順番待ちをしているHDD。
そして、完膚なきまでに破壊されたHDD。データを復旧するのは不可能です。
この広いエリアはサーバーを収めるラックの組み立てエリアです。
Hetznerはデータセンターの近くにある製造業者にラックのパーツ製作を依頼することで配送コストを節約しているとのこと。
稼働しているサーバーを上から見るとこんな感じ。
ケーブルが整然と接続されています。
アクセスランプなどがカラフルに輝いています。
サーバーは巨大な冷却システムを用いて安全な温度に保たれています。
安定した気候のファルケンシュタインにデータセンターを構えることで、冷却コストを抑えられているそうです。
igorsLABのウェブサイトもHetznerのサーバーでホストされているということで、動画の最後にはigorsLABをホストしているサーバーを探し当てていました。