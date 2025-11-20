目やにで目が見えずひとりぼっちでいた子猫と飼い主さんとの出会いのストーリーが反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は3000回を超え「これからも幸せな未来を送れるように願っています」「しあわせにゃんこさんですね」「心から感謝！ありがと」といったコメントが集まっています。

【動画：目がふさがっていた『ひとりぼっちの子猫』を発見して…保護した結果→泣ける展開】

弱っている子猫を保護

TikTokアカウント「麦 米」に投稿されたのは、子猫との出会いのお話です。投稿者さんの娘さんがある日の深夜、外から子猫の鳴き声が聞こえ、隣接した人気の無い資材置き場に探しに行ったのだそう。そこでひとり、ダンボールの下で身を隠すようにうずくまっていたおこめちゃんを保護したそうです。おこめちゃんは目やにで目がふさがってしまった状態だったといいます。

体が冷え切ってしまっていたおこめちゃんに、投稿者さんはペットボトルの湯たんぽを用意してあげたそうです。おこめちゃんは、あたたかいペットボトルから離れることができなかったのだそう。保護されるまでのおこめちゃんの気持ちを思うと、切なくなってしまいます。

家族の一員に！

体温が回復すると、おこめちゃんはおうちの中を歩けるようになったのだそう。ごはんも食べられるようになったそうです。投稿者さんはおこめちゃんを見て「どうしようか」と考えたのだそう。実はおこめちゃんの保護の前に、おこめちゃんの兄弟猫のこむぎちゃんを保護していました。考えた結果、おこめちゃんもおうちに迎えることにしたのだそう。

マイペースな幸せ猫に成長

元気になったおこめちゃんは、こむぎちゃんとニャンプロをするなどやんちゃに子猫時代を過ごしたそうです。現在3歳になったおこめちゃんはマイペースだけど、ちょっぴりビビリな猫さんに成長したのだそう。やさしい人と出会い、幸せに暮らしているおこめちゃんでした。

投稿には「素敵なご家族に出会えたおこめちゃんとても幸せだと思います」「可愛い兄弟猫ちゃん、主様の癒しになるんだよ」「兄弟で過ごせるなんて幸せしかない」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「麦 米」では、おこめちゃんとこむぎちゃんの成長の様子が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「麦 米」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。