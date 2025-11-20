日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」 代官山で初のポップアップ 正月向け「百光」のおみくじでプレミア酒をテイスティング

高級日本酒ブランド「SAKE HUNDRED（サケハンドレッド）」は、初のポップアップ「百光“おみくじ”STAND」を11月20〜23日に東京・代官山アドレスで開催する。おみくじを引き、運勢の結果次第で抽選販売の申し込みが殺到している「百光」や、定価15万円（税別）の氷温熟成酒「礼比（らいひ）」などを味わえる。

正月限定デザインの純米大吟醸酒「百光 New Year Edition 2026」の発売を記念したイベント。入場は無料。おみくじで運試しするテイスティングとフードのセットは有料（税込2200円）。

まずは正月デザイン「百光」のボトル内に入ったおみくじ棒を引く。そこに書かれた番号の引き出しを開けると、中に「吉」「大吉」「百吉」「礼吉」のおみくじ札が入っている仕組み。結果によって飲めるお酒（「百光」「同 別誂」「深星」「礼比」など）が変わる。

カウンターにはペアリングの専門スタッフが常駐。お酒とフード（「サーモンとミックスビーンのマリネ」など3メニュー）のおすすめを聞ける。

会場では「百光 New Year Edition 2026」を特別に数量限定で先行販売。山形産の酒米「雪女神」を精米歩合18％まで磨き込み、新酒特有の青々とした香りを感じさせつつ、瑞々しいピュアな甘み、繊細な旨みと酸味による洗練された味わいが楽しめる。ラベルと化粧箱には来年の干支「午（うま）」を描いた。製造は楯の川酒造。720ml、価格は税込3万8500円。

ポップアップの営業時間は正午から午後8時（最終受付7時半）。30分間隔で1回3組（1組最大3名）が体験可能。WEBでの事前予約を優先し、当日参加も受付。

「SAKE HUNDRED」のポップアップは今回を皮切りに、来年3月に銀座、5月に渋谷での開催を計画する。ブランドオーナーの生駒龍史氏（Clear代表取締役CEO）は「現状、『SAKE HUNDRED』の販売は国内主体のECが85％を占める。次回以降のイベントでは、インバウンドの方にも積極的にアピールし、海外での認知を上げていきたい」と展望した。