芸能人ファミリーの＜七五三ショット＞ 永ちゃん娘は次女と着物2ショット
今月15日は日本で古くから親しまれている七五三だった。7歳、5歳、3歳の子どもの成長を祝う日本の年中行事で、この時期になると街で着物姿の家族を目にすることも多い。今回は、最近家族で七五三に臨んだ芸能人たちの幸せいっぱいな姿をまとめて紹介していこう！
【写真】幸せいっぱい！ 芸能人ファミリーの七五三和装ショットをイッキ見（全11枚）
■柳原可奈子
タレント・柳原可奈子は、家族で2歳次女の七五三を祝う様子をアップした。「インスタ開設時に【抱っこ紐の中にいた次女0歳5ヶ月】を覚えてくださっているみなさんにも、こうして健やかな成長をご報告できて嬉しいです 大きくなったよ〜！！！！」と、我が子の成長を喜びいっぱいに報告している。
柳原は「七五三おめでとう この日を迎えられて嬉しいよ」「これからも元気にすくすく大きくなぁれ」と記し、かわいらしい花がらの晴れ着を着た次女を抱っこする姿や、夫や長女を交えて家族4人で写るショットなどを公開。ファンからは「皆さんの笑顔が輝いています」「やはり女の子は着物着てかわいくなるとうれしいですね」「パパ様が長女ちゃまに添えられている手がとても暖かく感じられました」「次女ちゃん、笑顔がママにそっくり」などのコメントが寄せられている。
■橋本マナミ
女優の橋本マナミは、長男の七五三に母子水入らずの着物2ショットを公開した。橋本は「長男5歳の七五三 おめでとう」と記しており、写真では、着物姿でしゃがみ、袴姿の長男を抱き寄せている。「今回は着物ということで朝から着付けしてもらい七五三に臨んだのですが、まだまだ5歳…着物がきついーと神社に行く前に袴を脱ぎ、私が簡易的に結び直し着物よれよれで参加しました」と子どもならではのかわいらしいハプニングがあったことを報告しつつ、「色々ありましたが写真も素敵に撮っていただき良かった 山形から私の両親も参加し、お祝いできてよかったです」と振り返った。
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます」と祝福の声が続々。「着物姿素敵」「幸せそう」「綺麗なママで羨ましい」などと反響が寄せられている。
■hitomi
4児を育てている歌手のhitomiは、「七五三のお写真を撮りました」と、3男の5歳息子の七五三ショットを披露した。写真には、青色ベースのかわいらしい袴姿の3男と、エレガントな白いブラウスで上品にコーディネートしているhitomiの姿が。3男は恥ずかしかったのか、目を逸らすように上を向いて笑っていて、なんともほほ笑ましい。
そんな3男についてhitomiは、「やんちゃ盛り！しかしおっきくなったな〜」と感慨深げにつづっており、ファンからは「おめでとうございます」「大きくなりましたね」「綺麗なhitomiママ最高」などのコメントが寄せられている。
永ちゃん娘は3歳次女と着物2ショット！
■河西智美
2021年に俳優、アクロバット指導者の小山圭太と結婚した元AKB48の河西智美は、2022年に誕生した長女の七五三に参列。河西は、「先日、娘の七五三を家族でお祝いしました」とコメントし、長女や、小山との和装姿の家族写真を添えて投稿している。
長女が着用した真っ赤な着物が目を引くが、これは河西自身が3歳の頃に着用したもので、「私のおばあちゃんとひぃおばあちゃんがお宮参りの祝着を直してくれたお着物」とのこと。河西は「子供を授かるまでは"新しい流行りのやつとか着せるでしょ〜"と正直思っていた」と当初の考えを明かしつつ、「娘が産まれて成長する姿を見ていて、私の大好きなおばあちゃん達の愛情がつまったみんなの思い出のお着物がとても愛おしく思えてきて みんなが天国から見てくれたらいいなと思ったりして このお着物を着てもらいたいなと思いました」と心境の変化をつづっている。
■矢沢洋子
ロック歌手・矢沢永吉の長女で、ガールズバンドPIGGY BANKSのボーカル・矢沢洋子は、3歳次女の七五三に臨んだ。昨年には長女の七五三も行った矢沢はこの日、「写真館で記念撮影→神社→ご飯」というスケジュールで、「少しくたびれて寝てしまった場面もありました」と明かすも、無事に祝うことができたそう。投稿では「同じく七五三だったみなさまお疲れ様でした！」と、同じ境遇のママたちにも労いの言葉を贈った。
コメント欄には「七五三おめでとうございます」「なんとも愛らしい」「お子様も洋子ママもお着物お似合いで素敵です」「子どもの成長は早いですね〜」「スクスクと成長しますように！」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
引用：
「柳原可奈子」インスタグラム（＠yanagihara_kanako_）
「橋本マナミ」インスタグラム（＠manami84808）
「hitomi」インスタグラム（＠hitomi_official）
「河西智美」インスタグラム（＠chiyu3u）
「矢沢洋子」インスタグラム（＠yoko_pokon）
【写真】幸せいっぱい！ 芸能人ファミリーの七五三和装ショットをイッキ見（全11枚）
■柳原可奈子
タレント・柳原可奈子は、家族で2歳次女の七五三を祝う様子をアップした。「インスタ開設時に【抱っこ紐の中にいた次女0歳5ヶ月】を覚えてくださっているみなさんにも、こうして健やかな成長をご報告できて嬉しいです 大きくなったよ〜！！！！」と、我が子の成長を喜びいっぱいに報告している。
■橋本マナミ
女優の橋本マナミは、長男の七五三に母子水入らずの着物2ショットを公開した。橋本は「長男5歳の七五三 おめでとう」と記しており、写真では、着物姿でしゃがみ、袴姿の長男を抱き寄せている。「今回は着物ということで朝から着付けしてもらい七五三に臨んだのですが、まだまだ5歳…着物がきついーと神社に行く前に袴を脱ぎ、私が簡易的に結び直し着物よれよれで参加しました」と子どもならではのかわいらしいハプニングがあったことを報告しつつ、「色々ありましたが写真も素敵に撮っていただき良かった 山形から私の両親も参加し、お祝いできてよかったです」と振り返った。
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます」と祝福の声が続々。「着物姿素敵」「幸せそう」「綺麗なママで羨ましい」などと反響が寄せられている。
■hitomi
4児を育てている歌手のhitomiは、「七五三のお写真を撮りました」と、3男の5歳息子の七五三ショットを披露した。写真には、青色ベースのかわいらしい袴姿の3男と、エレガントな白いブラウスで上品にコーディネートしているhitomiの姿が。3男は恥ずかしかったのか、目を逸らすように上を向いて笑っていて、なんともほほ笑ましい。
そんな3男についてhitomiは、「やんちゃ盛り！しかしおっきくなったな〜」と感慨深げにつづっており、ファンからは「おめでとうございます」「大きくなりましたね」「綺麗なhitomiママ最高」などのコメントが寄せられている。
永ちゃん娘は3歳次女と着物2ショット！
■河西智美
2021年に俳優、アクロバット指導者の小山圭太と結婚した元AKB48の河西智美は、2022年に誕生した長女の七五三に参列。河西は、「先日、娘の七五三を家族でお祝いしました」とコメントし、長女や、小山との和装姿の家族写真を添えて投稿している。
長女が着用した真っ赤な着物が目を引くが、これは河西自身が3歳の頃に着用したもので、「私のおばあちゃんとひぃおばあちゃんがお宮参りの祝着を直してくれたお着物」とのこと。河西は「子供を授かるまでは"新しい流行りのやつとか着せるでしょ〜"と正直思っていた」と当初の考えを明かしつつ、「娘が産まれて成長する姿を見ていて、私の大好きなおばあちゃん達の愛情がつまったみんなの思い出のお着物がとても愛おしく思えてきて みんなが天国から見てくれたらいいなと思ったりして このお着物を着てもらいたいなと思いました」と心境の変化をつづっている。
■矢沢洋子
ロック歌手・矢沢永吉の長女で、ガールズバンドPIGGY BANKSのボーカル・矢沢洋子は、3歳次女の七五三に臨んだ。昨年には長女の七五三も行った矢沢はこの日、「写真館で記念撮影→神社→ご飯」というスケジュールで、「少しくたびれて寝てしまった場面もありました」と明かすも、無事に祝うことができたそう。投稿では「同じく七五三だったみなさまお疲れ様でした！」と、同じ境遇のママたちにも労いの言葉を贈った。
コメント欄には「七五三おめでとうございます」「なんとも愛らしい」「お子様も洋子ママもお着物お似合いで素敵です」「子どもの成長は早いですね〜」「スクスクと成長しますように！」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
引用：
「柳原可奈子」インスタグラム（＠yanagihara_kanako_）
「橋本マナミ」インスタグラム（＠manami84808）
「hitomi」インスタグラム（＠hitomi_official）
「河西智美」インスタグラム（＠chiyu3u）
「矢沢洋子」インスタグラム（＠yoko_pokon）