知識や難しい計算はいっさい不要で、「考える力」のみが問われる。それが論理的思考問題です。Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、「地頭力」を問う思考トレーニングとして注目されています。

そんな論理的思考問題の傑作を紹介した書籍が 『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 （野村裕之著、ダイヤモンド社刊）です。「面白すぎて、読み始めたら止まらなくなった！」「家族で問題を出し合ってます！」「普段はゲームばかりしている子どもが夢中になっていた！」と、全世代がどハマりして話題になっています。この記事では本書から、「隠れた法則を見抜ける人」だけが解ける問題を紹介します。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

事実に隠された「法則」に気づけるか？

事実の見方を変えて、そこから「別の事実」を見抜くことも、水平思考と言えます。

次の問題、事実に隠された法則に気づけるでしょうか？

「隠された1枚」 テーブルの上に7枚のコインがある。

はじめは3枚が表、4枚が裏になっていた。

しかし目を離している隙に悪魔がやってきて、コインを合計6回ひっくり返した。

どのコインが何回ひっくり返されたのかはわからない。

さらに悪魔は、コインを1枚だけ手で隠した。

4枚が表に、2枚が裏になっているのが見える。

では、悪魔が隠しているコインは表と裏のどちら？ イラスト：ハザマチヒロ

ふんふん……ん？ 終盤で急に難易度が上がりましたね。

いや、コインは自由にひっくり返せるんだから、解くには情報が足りないのでは？

なんか問題文足りてなくないですか？

本当に解けるのか、これ……。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）