九州から関東では紅葉が見頃を迎えています。22日(土)と23日(日)は広い範囲で晴れて、3連休は前半ほど紅葉狩り日和になりそう。朝晩は冷え込むため、服装でうまく調節を。

九州から関東で紅葉見頃に

朝晩の冷え込みで木々の色づきが進み、九州から関東で紅葉が見頃となっています。市街地でも日ごとに赤や黄色が鮮やかになっていく様子が観察でき、東京都の明治神宮外苑や京都府の嵐山など、多くの所が見頃を迎えています。





北陸は色あせ始めの所もありますが、新潟県の清津峡などで見頃となっています。

3連休 紅葉狩り日和の所が多い

22日(土)からの3連休は、紅葉狩り日和の所が多いでしょう。



22日(土)は北陸で雨の降る所がありますが、九州から関東は日差しがたっぷり届きそうです。23日(日)は北陸も天気が回復して、各地で穏やかな晴天となるでしょう。24日(月)振替休日は晴れ間が出ますが、午後は西から雲が増えそうです。九州や四国など、雨の降る所があるでしょう。



最高気温は九州や四国で20℃前後、中国地方から関東、北陸は16℃から18℃くらいの所が多い見込みです。日中は、この時期らしい陽気になるでしょう。一方、22日(土)と23日(日)は朝晩の冷え込みが強まり、京都や名古屋は5℃くらいまで下がりそうです。午前中の早い時間や夜に紅葉を楽しまれる方は、暖かくしてお出かけください。