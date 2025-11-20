日本人がK-POPを英語で歌う…XGの「グローバル戦略」は結局、「成功している」と言えるのか

戦後、日本の文化は海外での成功を夢見てきた。音楽や映画、文学、演劇の世界で、世界的な知名度を得ている作家や作品はあるものの、日本カルチャー全体が「輸出商品」として盛り上がっているとは言い難い。

日本文化が全世界的に流行する日は来るのだろうか。そのための条件とは一体なにか。K-POPの成功に学ぶ戦略、英語という壁、外から見出される「日本らしさ」、そしてローカル性と普遍性のせめぎ合い――。

佐々木敦さんの新刊『メイド・イン・ジャパン』ではNewJeansやXG、村上春樹や多和田葉子、濱口竜介や是枝裕和、岡田利規など、さまざまな作品を通してグローバル時代の日本文化の可能性を問い直している。本書より【「文化技術」としてのK-POP】を抜粋して、紹介する。

「K-POP 3.0」と「AKB商法」

J.Y. Parkは近年「K-POP 3.0」というキーワードを唱えています。これは「韓国人のみ＝Ver.1」「外国人を入れる＝Ver.2」「外国人のみ＝Ver.3」というK-POPの三段階を指すもので、現在は「Ver.3」だということです。この考えは数々の人気グループを世に送り出したSMエンターテインメントの創始者イ・スマンの「韓流発展三段階」を踏まえたもので、簡単に言えば「輸出」→「合弁」→「現地化」ということになるでしょうか。イ・スマンは人材や作品だけでなく、韓国の「文化技術（Culture Technology）」こそが世界商品になりえると考えました。実際、音楽だけでなく、映画やドラマはもちろん、最近では小説というジャンルでも韓国文化のグローバル化は著しい。イ・スマンやJ.Y. ParkらにとってK-POPとは「文化技術」なのです。

ここで思い出すのは、自国で成功したフォーマットを海外に輸出してローカライズするという方法には日本にも先例があるということです。そう、AKBです。秋元康が総合プロデューサーを務める、日本では2010年前後に国民的な人気のピークを迎えたアイドルグループAKB48は、まず日本国内にSKE48、NMB48、HKT48など姉妹グループが次々と作られたのち、海外での展開が始まり、2024年9月の時点で、JKT48（ジャカルタ、インドネシア）、BNK48（バンコク、タイ）、CGM48（チェンマイ、タイ）、MNL48（マニラ、フィリピン）、AKB48 Team SH（上海、中国）、AKB48 Team TP（台北、台湾）、KLP48（クアラルンプール、マレーシア）が活動中、過去にはインドやベトナムにも現地化グループが存在していました。

48グループの手法は徹底していて、グループによって多少の違いがありますが、研究生システムや専用劇場での常時公演、握手会や総選挙など、いわゆる「AKB商法」の多くが海外グループでも踏襲されており、楽曲も数少ない例外を除きAKBの過去の有名曲を現地語の歌詞に替えた一種のカヴァー曲になっています。

ある意味でこれも「文化技術」と言っていいかもしれませんが、かなり金儲けに特化した「技術」であることは否めません。しかし現在のトップグループであるIVE（アイヴ）のアン・ユジンとチャン・ウォニョン、LE SSERAFIMのキム・チェウォンとサクラ（宮脇咲良）がかつて在籍していたIZ*ONE（アイズワン）は、秋元康が監修し、CJ ENM傘下の韓国のケーブルテレビ局Mnetが放送したオーディション番組「PRODUCE48」から生まれたグループなので（宮脇咲良はAKB48、HKT48の元メンバー）、秋元康はK-POPの現在の隆盛に間接的に貢献しているとも言えそうです。

「X-POP」の視線の先にあるもの

さて、ここで話をXGに戻しましょう。JAKOPSとXGALXの戦略はここまで述べてきた「文化技術としてのK-POP」をさまざまに援用、活用しつつも、ある一点において異なっています。サイモンはXGを「J-POPでもK-POPでもないX-POP」と語っていますが、では彼の言う「X」には何が代入されるのでしょうか。それはやはりグローバル、まず第一に「アメリカ」ということになるのではないかと思います。XGというグループの最大の特徴は、メンバー全員が日本人であることではありません。K-POPのスタイルで、英語を母語としないメンバーが、なのに英語で歌うという点にあります。XGがしばしば批判されるのは、繰り返しになりますが、K-POPの手法を用いつつ韓国語では歌わないためです。メンバーは韓国で長期間のレッスンを受けており、音楽番組やインタビューでは韓国語も話しています（むしろ英語の方が不得手で、ネイティブ並みに話せるのはMAYAだけのようです）。私は以前から、一部の根強い批判をかわすためにも、1曲くらいは韓国語で曲を出したり、韓国語ヴァージョンをやったりしてもいいのではないかと思っているのですが、頑ななまでに（？）そうしようとはしない。しかし韓国で活動はしているわけで、快く思わない人がいても無理からぬことだと思えてしまいます。

しかし、これは間違いなく確信的に選び取ったスタンスなのだとも思います。XGは日本語曲も出していません。サイモンには日本人の血が流れており（動画で見る限り彼は日本語も話しています）、楽曲センスに往年のエイベックス的なフレイヴァー（m-floとか）を感じることはありますが、彼女たちは「日本」という条件をほぼまったく利用していないのです（隠してもいないですが）。もちろん「韓国」も利用しようがないわけで、いうなれば出自はJ、手法はK、しかし視線の先には明らかにUSAがある。

誤解をおそれずに言えば、サイモンとXGにとって「文化技術としてのK-POP」はアメリカに向かうための一種のスプリングボードに過ぎない。もちろんサイモンにも韓国文化やK-POPへのリスペクトがないはずはありません。しかし彼と彼女たちが、韓国や日本でのプレゼンスよりも、アメリカの音楽シーンでの評価とアメリカの音楽市場での成功を重要視していることは間違いないと思われます。

結局、XGは成功しているのか

では、それはうまくいっているのか？ いまのところは圧倒的な成功とまでは言えないというのが正直なところだと思います。XGは自分たちの楽曲以外にもラップやR＆B、ポップスの有名曲のカヴァー動画を精力的に公式YouTubeチャンネルにアップしており、それらがSNS上で世界的にバズったり、グローバルなチャートアクションも急速に上がってきているものの（特にSpotifyなどのサブスクリプションサービスでは好調です）、文句なしのブレイクには至っていない。アメリカにおける「ブレイク」のハードルが非常に高いということもありますし、何をもって「ブレイク」と呼べるのか、ということもあるのですが。

私は以前からXGの挑戦を「実験」と表現していますが、まだ実験過程であり、結果を云々するのは時期尚早なのかもしれません。KATSEYEのように英語圏のメンバーが主体のグループなら英語で歌うのはごく自然なことであるわけですが、XGの場合はそれとも違う。かといって日本語や韓国語を経由して二段階（あるいは三段階）で英語曲を出すのではなく、一足飛びにアメリカを目指そうとしている。この挑戦にして実験は非常に興味深い。しかし困難であることも確かです。

ナショナル・アイデンティティは両義的であり、枷にもなれば武器にもできる。少なくとも表面的にはXGはこの問題に逡巡も拘泥もせず、最初からグローバル＝アメリカを真っ直ぐに見据えているように思えます。彼女たちは韓国の音楽番組で1位を獲ったことが一度もありませんが、そもそもそれを目標にしていないことは明白です。

しかしふと考えてみると、XGの韓国版というか、全員韓国人のK-POPだが最初から英語のみで（英語ヴァージョンではなく）歌うグループはなぜ存在していないのでしょうか？ JYPやHYBEやSMは、なぜそれをしないのか？ それはつまり、グローバルを目指すには、いったんローカルを経由する方が得策かつ近道だということなのではないでしょうか？

本書の序章で私は「ニッポン人になるか？ ガイジンになるか？」という二択を提示しました。日本（人）らしさをあえて強調、仮装してみせるか、それとも「日本」を可能な限り消し去ろうとするか。XGは後者のように見えますが、実際にはどうしたって「日本」を消去することなどできはしない。私はXGの音楽が好きですし（特に「SHOOTING STAR」と「NEW DANCE」は名曲だと思います）、メンバーのことも応援していますが、その歩み方はいささか性急かつ潔癖に過ぎるような気がすることもあります。ある意味でピュアというか、もう少し搦め手から攻めてもいいのではないか……もちろん、いまのやり方でいつの日かビッグ・サクセスを手にすることを願っていますが。

