「弁当たいむ」市川團十郎、朝のオフショットにファン反応「すごい 品数多めのお弁当！」「團十郎さんが作られるのですか？それとも、れいかちゃん?!」「おいしそう」
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（47）が19日、自身のブログを更新。連投でこの日の朝時間の出来事や日課を紹介した。
【写真】「すごい 品数多めのお弁当！」「おいしそう」朝の“弁当たいむ”を紹介した市川團十郎
『朝時間』と題した投稿では、「弁当たいむ」とつづり、弁当作りを行う様子をとらえたテーブルの写真をアップ。
弁当箱には混ぜごはんやから揚げ、ミニトマト、きゅうり、コーンなどの具材が彩りよく盛られており、コメント欄には「すごい 品数多めのお弁当！」「おいしそうですね」「愛情たっぷり」「團十郎さんが作られるのですか？それとも、れいかちゃん?!」「素敵な朝時間ですね」などの反響が寄せられた。
この日は「午前中ジムの日」と明かし、続く投稿では朝ジムへ向かう様子やサウナを楽しむ様子、「これを二杯、いれて、再出発!!卵かけご飯ってさ、本当に美味しい」と朝食に卵かけごはんを食したことなどを伝えた。
なお、團十郎はサウナ好きを公言しているが、直近の投稿では朝にサウナに入ったことをたびたび報告しており、「アサウナ日課？」と話した。
