つかの間の「水産物輸出再開」…中国の追加資料要求、日本の海外市場拡大へ痛手

日本産水産物の中国への輸出が再び暗礁に乗り上げた。

今月に入って約２年ぶりに輸出再開にこぎつけたのもつかの間、中国政府が安全性を証明する追加資料を要求した。台湾有事に関する高市首相の国会答弁に反発した対応とみられ、輸出拡大を目指す政府にとっては痛手となる。

中国への水産物の輸出を巡っては、東京電力福島第一原子力発電所からの処理水放出を受け、中国政府が２０２３年から全ての日本産水産物の輸入を禁止した。今年５月に日中両政府が再開に向けた手続きに合意し、中国政府は６月、北海道や青森など３７道府県の水産物の輸入を再開すると発表。今月５日には、北海道産の冷凍ホタテ６トンが中国向けに出荷されていた。

農林水産省によると、処理水放出以前に輸出が認められていた日本の水産業者が中国当局に輸出業者として再登録すれば出荷ができるようになるため、業者は再登録の手続きを進めている。６９７施設が輸出再開に向けて登録申請を行っているが、登録されたのは北海道と青森の計３施設にとどまっている。

日本にとって、中国はかつて水産物の最大の輸出国だった。処理水放出前の２２年の日本の水産物の輸出額３８７３億円のうち、中国向けは８７１億円で２割を占めていた。ホタテ（４８９億円）やナマコ（９８億円）などが主に輸出されていた。

日本は中国が２３年に全ての日本産水産物の輸入を禁止した後、ベトナムやタイといった東南アジアなど輸出先の多角化を進めている。農水省の幹部は「ホタテに関しては、米国や東南アジアへの輸出がうまくいっており、現状では影響はあまりない」と話す。

ただ、農林水産物・食品の輸出額を３０年に５兆円に増やす目標を掲げる日本にとって、約１４億人の人口を抱える中国市場の魅力は大きい。ある政府関係者は「目標の達成には中国市場の取り込みは不可欠だ」と指摘する。