當真あみ、“秋の味覚”をふんだんに使った手作りのお菓子に反響「料理上手」「芋けんぴ作れるのすご!!!」
俳優の當真あみ（19）が18日、自身のインスタグラムを更新。秋の味覚“さつまいも”で作った揚げ菓子を公開した。
【写真】「すご!!!」「料理上手」當真あみが披露した手作りの芋けんぴ
「先日さつまいもをもらったので」と作ったお菓子は「芋けんぴ」。袋にたくさん入ったさつまいもをアップし、「色んな料理を試してみようと思ったのですが、芋けんぴが予想以上に美味しく出来上がったので、2本は焼き芋にして残り全て芋けんぴになりました」とほほ笑ましいエピソードとともに、こんがりきつね色に仕上がった芋けんぴと、鮮やかな黄色の身がぎっしり詰まった2本の焼き芋を披露した。
この投稿にファンからは、「すごいー 美味しそーですっ」「芋けんぴ作れるのすご!!!」「見事な色合い」「料理上手ですごいです！」「秋ですなぁ」「芋けんぴ作るところがかわいい」などの温かい声が寄せられている。
