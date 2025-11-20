自身の死をネットスラングで予告投稿した20代のがん闘病者を悼み、がんの研究機関や病院に対する寄付のムーブが続いている。そのムーブの中、「他に人の役に立つことが出来ないので献血を始めた」という大学生の声が注目を集めた。



それに対して、「献血はガチで人の役に立ってるよ」とX（旧Twitter）に投稿した医師、山吹オルカ（@YamabukiOrca）先生。



整形外科と内科の診療のかたわらYouTubeで医学解説配信なども行なう山吹先生の投稿は、2446万回以上表示され、6万4千以上のいいねがつけられた。



あなたの「献血」は今日も誰かの命を救ってる

「献血はガチで『健康な若者にしか出来ない』から、どんな理由であれ、本当に本当に本当に助かるし人の役に立ってるよ。俺も昔は同じこと考えて献血してた。医学部入って、これで人の役に立てるかなと思ったけど、今度はメンタル壊して何度も仕事休んで、何とか生きてるというか生かされてる。



大した仕事は出来ないからたまには献血でもして人の役に立ちたいけど、病気になって以来ずっと薬飲んでるからもう献血出来ないんだ。医者のくせに献血も出来ないやつもいる。だから本当に助かる。ありがとう」



今日も「献血」をありがたく思ってる人がいるよ

山吹先生の投稿に対して、「献血」によって命をつなぐことが出来た元患者や家族からリアルな声が寄せられた。



「うちの9歳の子は、輸血で助かりました」



「血液腫瘍科の病棟にいた時は、献血のありがたみをよく目にしてました。献血してくださる方々には血液がんサバイバーとしても心から感謝です。私がいたあの病棟にはきっと今日も献血をありがたく思ってる人がいるから」



「自分は小児がんだったけど、今もこうして生きていて、もうおばさんになったよ。手術の際、身体の半分以上の血を輸血したと聞かされた。献血してくれた人たちには心から感謝してる。健康はお金では買えないんだよ」



「人の役に立ってることを実感するために、まじでメンタル限界の時に行ってる。メンがヘラってるから（献血ルームに）貼ってある『病気の子どもの親からの感謝』とか読んで泣きそうになってるよ」



輸血が最も必要なのは「出産時の大量出血」

今回の山吹先生の投稿に対して、「出産時に数リットルも出血し輸血で助かった」という貴重なリプライも寄せられた。



一方で、「献血やってたけど6割以上が高齢者のために使われてるって聞いて辞めた」といった、誤解を招く極端な声も見受けられた。



果たして、「献血」として提供された血液は医療現場でどんな風に活用されているのだろうか？



「最も直接的に人の命を救う場面は、出産や交通事故、手術中などの大量出血時です。中でも出産に伴う出血は医学的にも特別で、通常の外傷や手術と比べても多くなることがあります。一般に1〜2リットルの出血でも生命に関わることがありますが、分娩時には時にそれを超える量の出血が生じることがあり、母体と赤ちゃんの命を守るために輸血が必要となる場合があります。



1人に大量の輸血を行うことは、通常はリスクや、血液という限りある資源の面からも慎重に判断されます。しかし出産時の大量出血では、最終的に止血処置で出血を止められることも多いので、それまで母体を支えるために積極的に輸血が行われることがあります」（山吹オルカ先生）



形を変えて多くの命を支える「献血」

一般的に輸血といえば、「赤い血液の入ったパック」のイメージが強い。



しかし実際は、「血液がそのまま使われることは現在ではほとんどありません」と、山吹オルカ先生。



「献血で提供された血液は採取後に成分ごとに分離され、赤血球・血小板・血漿（けっしょう）のそれぞれが必要な場面で使われます。医療ドラマなどで見られる赤いパックは『赤血球製剤』と呼ばれ、血液から赤血球を集めて作られたもので、体内で酸素を運ぶ役割を担います。



一方、出血を止めるのを助ける『血小板製』や、止血や免疫を支える『血漿製剤』もあり、手術や大出血時などに欠かせません。こうした赤血球・血小板・血漿の3種類はいずれも『輸血用血液製剤』として、患者の状態に合わせて組み合わせて使用されます」（山吹オルカ先生）



また、「医薬品の原料」としても活用されているという。



「例えば『アルブミン製剤』はショック状態などで血圧を保つために使用され、『免疫グロブリン製剤』は川崎病や免疫不全症、感染症などの治療に用いられます。献血によって提供された血液は、輸血や薬の形を通して多くの命を支えています」（山吹オルカ先生）



無理なく、出来る時に協力を

さまざまな形で「献血」が多くの命を救うことから、山吹先生の知る限りでも、積極的に「献血」を行っている医療従事者は多いそうだ。



「特に救急や外科の現場で輸血に関わる方、血液疾患の患者さんと接する方、また、産科のように出血への対応が多い分野では、その傾向が強いように感じています。



Xの投稿にも書いた通り、現在の僕は持病の内服薬のために献血が出来ませんが、僕自身も以前は半年に1度程のペースで献血をしていました。医療従事者という立場から見ても、献血は特別な使命感を持って行うものというより、日常の延長線上にある『出来る時に協力する行為』という感覚です。



どんな形であっても、医療の現場から見れば、献血してくださる方は本当にありがたい存在です。大切なのは、無理のない範囲で、自分なりのペースで続けていくことだと思います」（山吹オルカ先生）



「献血」以外にも「出来ること」とは？

「病気で献血出来なくなってからヘアードネーションを始めた」というリプライも見受けられたが、「献血とか、最近だとがん治療への寄付を呼びかけるツイートをRTしてくれるだけでも力になるんやで！」と投稿していた山吹オルカ先生。



「もちろんそういった貢献の中でも献血は特に重要です。ただし、16歳から69歳までという年齢制限や、治療中の病気や服薬、過去の治療歴などによっては制限を受け、献血が出来ないことがあります。



ポストした『健康な若者にしか出来ない』という表現は、厳密には正確ではありません。ただ、『体を壊してしまった人や高齢の方には難しい』『誰にでも出来ることではないからこそ、その行為がありがたい』という気持ちを込めた言葉でした。だからこそ、出来る方にはぜひ積極的に献血を行ってほしいと思います」（山吹オルカ先生）



大学生こそ「献血」を！役に立てるしランチ代わりにもなる

「注射怖いし針刺さるの見るの怖い、予防接種は恐怖。だけど100回以上献血してる」



「大学生は献血行った方がいい。若い血が欲しいからなのか、カップヌードル最大3つとブラックサンダひとつかみ取りまでさせてくれた。空きコマで出来るし、コーヒー・ジュースも大量に飲めるし、献血カーの中は暖かくて居心地いい。あと、採血する人で針刺すの痛い人マジでいない。大学生以外は献血センターに行け」



「うちの大学で献血やると結構良いモバ充orレトルトカレー５食分＋満足バー数本もらえるし、献血中はペットボトルの水やら紙パックジュースやらお菓子やら飲み放題食べ放題だから、献血の車来たら絶対やる。いっぱい感謝されて気持ちよく過ごせるし、空きコマつぶしと昼ご飯代わりにめちゃくちゃ良い」



「私は16歳から献血し続ける献血オタクなのだが、齢40を過ぎて血管が細くなり400mlを完走できなくなってきました。献血は健康な若者にしかできない、これは本当のことです」



「薬も飲んでなくてなおかつ、よく寝てよく食べてるので、献血してきました。本番（採血）中はTVを見たり、片手でスマホやSwitchを触っております。毎回無事に終わってますし、茶菓子満喫してます」



「献血好き（？）で見かけたら行ってます！お土産にもらった柄のタオルかわいくて好き！」



善意の「鬼舞辻無惨」

「生きててもしゃあない、死のう！と思ってた時に、1回は献血しとこうと軽い気持ちで行ったらそこの人たちが優しくて泣けた思い出」



「身長156センチで体重50Kg以上あるから普通にデブなんだけど、献血の体重制限満たしてるから幸せ。デブで人の役に立てるの最高」



「まじで献血のために体重増やした身からすると共感しかない。健康を分けることが出来て、健康へのモチベーションも自己肯定感も上がる。あとお菓子とかもらえる。一石五鳥」



「俺の血が誰かに入るってことは、つまりそいつ（患者さん）は部分的に俺となるという、善意の鬼舞辻無惨みたいなモチベもある。皆さん、次に俺の血液が注がれるのはあなたかも知れませんよ！」



「昔は献血してたけど意図せず悪性新生物を飼ってからもう永遠に出来なくなっちゃった。かなしみ。献血行ってくれてる人はみんな超偉い！」



「私も月1でコツコツと200回超ほど献血をしてきましたが、検査の結果で今後は献血出来ないと言わました。若い方にバトンを引き継げればと思ってます」



「16歳の誕生日は献血ルームに行きます。アレルギー検査で血を採るのは慣れてるからいける！」



