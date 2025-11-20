好き＆行ってみたい「福井県の商店街・市場」ランキング！ 2位「メガネストリート」を抑えた1位は？【2025年調査】
秋の深まりとともに、冷たい風が心地よさを運んでくるようになりました。 地元の人々の温かい活気を感じられる「商店街・市場」を訪れてみませんか？ All About ニュース編集部は11月11日、全国20〜60代の男女250人を対象に「商店街・市場」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「福井県の商店街・市場」を紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「家族みなメガネユーザ―なので、質が良くカッコいい眼鏡を買いたいから」（30代女性／埼玉県）、「通り全体がメガネモチーフの装飾などで溢れていて、とても楽しそうなので行ってみたいです」（30代女性／愛知県）、「めがねミュージアムまでの道で、めがねを感じられる様々な仕掛けがあり行ってみたいです」（50代女性／広島県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「子供も大人も楽しめる体験もあってお魚が美味しいから」（40代女性／岐阜県）、「福井に行ったら必ず寄るようにしてる。いろいろあって楽しいし、新鮮で良き」（30代女性／愛知県）、「海鮮丼のお店が多く値段もリーズナブルで何回か利用したもう一度行きたい」（40代男性／三重県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：メガネストリート（鯖江市）／58票2位は「メガネストリート（鯖江市）」でした。メガネフレームの産地として広く知られる鯖江市の中心にあるこの通りは、メガネのモニュメントや専門店が立ち並び、観光とショッピングを兼ねて楽しめるユニークな商店街です。メガネづくりの歴史に触れられる施設もあり、知的好奇心をくすぐられます。
1位：日本海さかな街（敦賀市）／117票1位は「日本海さかな街（敦賀市）」でした。日本海の海の幸が一堂に会する大型海鮮市場で、新鮮な魚介類をその場で味わえる飲食店や、海産物を購入できる店舗がずらりと並んでいます。観光客だけでなく地元の人々にも愛されるスポットで、週末は多くの人でにぎわいます。
