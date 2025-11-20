¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡õ¶ä¥·¥ã¥ê¡¦±·¡£¤µ¤é¤Ð¸¶¥Á¥ã¥ê¡ª¡¡²¶¤¿¤Á¤Î50cc°¦¥á¥â¥ê¡¼¥º
¡ÖÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤ÇÀÆ»¤È¤«¤ò¤¢¤¨¤ÆÁö¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡Ë
ÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤Î¶¯²½¤Ç50cc¥Ð¥¤¥¯¤¬10·î¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸»º½ªÎ»¡£¸Ê¤Î°¦¤¹¤ë¸¶¥Á¥ã¥ê¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎÄÅ¡¹±º¡¹¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¶î¤±È´¤±¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Î50cc LOVERS¤Ë¡¢ÀËÊÌ¤ÎÇ°¤ò¿´¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó»Ñ¤ÇÅìµþ¤«¤éÉÙ»Î»³¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿±·ÏÂ¹°»á¡Ú50Õ¥Ð¥¤¥¯À¸»º½ªÎ»¡ª¡¡¤«¤Ä¤Æà¸¶¥Á¥ã¥êá¤È¤·¤Æ¡Û
¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿50Õ¥Ð¥¤¥¯¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¾Ã¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤â10·îËö¤ÇÀ¸»º¤Ï½ªÎ»¡£
¸½ºß¡¢»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï°ú¤Â³¤ÇäÇã¤ä¾è¼Ö¤Ï¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢50Õ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¾®¤µ¤¯¤È¤âÎÏ¶¯¤¤¸ÝÆ°¤Ï¤â¤Ï¤äÉ÷Á°¤Î¤È¤â¤·¤Ó¤À¡£
2ÃÊ³¬±¦ÀÞ¤ä»þÂ®30¥¥íÀ©¸Â¤Ê¤ÉÉÔÊØ¤Êµ¬À©¤âÂ¿¤¤50Õ¥Ð¥¤¥¯¤À¤¬¡¢¸¶¥Á¥ã¥ê¤Ë¤Ï¸¶¥Á¥ã¥ê¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤ÎÉ¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«......¡£
º£²ó¡¢¤½¤ó¤Ê50Õ¥Ð¥¤¥¯¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤ËÀËÊÌ¤ÎÇ°¤òÊú¤¯¸¶¥Á¥ã¥êLOVER¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Ë¤½¤Î°¦¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤ºÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤ÏÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ô¤Î¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí»á¤À¡£
¡½¡½ºÇ¶á50Õ¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Á¤³¤Á²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òSNS¤ÎÅê¹Æ¤ÇÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡Ê°Ê²¼¡¢Âí¡Ë¡¡50Õ¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤³5¡¢6Ç¯¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ë»×¤¤¤Ä¤¡£
¡ÖÀÎ¤Î¡Ê¥Û¥ó¥À¤Î¡Ë¥ê¡¼¥É¤È¤«¡¢Ã¯¤«¤Î¤â¤¦¾è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¸¶ÉÕ¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ÌÌÇò¤¤¤«¤é²¶¤¬°ú¤¼è¤Ã¤ÆÄ¾¤·¤Æ¾è¤ë¤ï¡×¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë°û¤ß²°¤ÇÆ±µéÀ¸¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Ë1Âæ¤¢¤ë¤«¤é¤¢¤²¤ë¤è¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¸åÆü¡¢¥á¥Ã¥È¤È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¿·´´Àþ¤ÇÀÅ²¬¤Ë°ú¤¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¥ê¥È¥ë¥«¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡½¡½ÀÅ²¬¤«¤éÅìµþ¤Þ¤Ç¾è¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Âí¡¡¼Ö¤ÇÎ¦Á÷¤·¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾è¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¡¢1Çñ2Æü¤ÇÀÅ²¬¤«¤é²¼Æ»¤òÁö¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£2·î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ö¤µ¤ß¤£¡¼¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤â¤¦³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²¼Æ»¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤Æ»¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¡¢²¿¸«¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤·¡£2·î¤Î¥¥ó¤ÈÎä¤¨¤¿¶õµ¤¤â¤Ê¤ó¤«ÎÉ¤¯¤Æ¡£
»þÂ®30¥¥í¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ®¤¤¥Á¥ã¥ê¤°¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç·Ê¿§¸«¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿Áö¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤¬¡¢¤¨¤é¤¤³Ú¤·¤¤¡£
¡½¡½¤½¤Î¶õµ¤¤Î´¶³Ð¡¢¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤É¤³¤«¹Ô¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Âí¡¡À¥¸ÍÆâ³¤¤Î¤·¤Þ¤Ê¤ß³¤Æ»¤¬¸¶ÉÕ¤Ç¤âÅÏ¤ì¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÅìµþ¤Î¡ËÍÌÀ¤«¤éÆÁÅç¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¥«¥ÖºÜ¤»¤Æ¡¢²Ç¤È»Ò¶¡¤âÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£Á¥¤Ç1Çñ¡£
°ÊÁ°¤Î°¦¼Ö¡Ê¥Û¥ó¥À¡¦¥ê¥È¥ë¥«¥Ö¡Ë¤È¾åÈ¾¿È¤À¤±¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È
¡½¡½¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Âí¡¡¤Ç¡¢ÆÁÅç¤ËÃå¤¤¤Æ¤â¤¦1Çñ¤·¤¿¤é¡Ö·¯¤¿¤Á¤ÏÈô¹Ôµ¡¤Çµ¢¤ê¤Ê¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤·¤Þ¤Ê¤ß³¤Æ»¤ò¥Ð¥¤¥¯¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÊÌ¹ÔÆ°¡£
¡½¡½¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç»Í¹ñ¤ò×Ñ×Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ê¥Ó¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Âí¡¡¥Ê¥Ó¤ÏÉáÄÌ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Î¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸¶ÉÕ¤À¤ÈÄÌ¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤È¤«¤â¡¢¤¿¤Þ¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬¥È¥é¥Ã¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ê¥Ó¤Î°ÆÆâ¤¹¤ë´´ÀþÆ»Ï©¤Î200m¤°¤é¤¤ÏÆ¤Ë¤¢¤ëÆ»¤ò¹Ô¤¯¡£
´°Á´¤Ë½»Âð³¹¤ÎÆ»¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤ÇÀÆ»¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æ»¤ò¤¢¤¨¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÌî¾Æ¤¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡Á¤È¤«¤ò´¶¤¸¤ë¡×
Âí¡¡¤¢¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Áö¤Ã¤Æ¤Æ¡Ö¤ª¤Ã¡×¤Æ¤Ê¤ë¤â¤Î¡¢Îã¤¨¤Ð¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿½éÂåiMac¤¬Áð¤à¤é¤ÎÃæ¤«¤é¥Á¥é¥Ã¤ÈÆ¬¤À¤±¸«¤¨¤ë¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¡¢¼Ö¤À¤ÈÌá¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥«¥Ö¤À¤È·Ú¡¹Ìá¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¸¶¥Á¥ã¥ê¤Î»þÂ®30¥¥íÀ©¸Â¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
Âí¡¡¤½¤ì¤«¤é¤Ë¤ª¤¤¡£¤¢¡Á¡¢Ìî¾Æ¤¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Ê?¤È¤«¡£º£Æü¤âÍè¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤¬ºé¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤À¤È¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡½¡½¤Ë¤ª¤¤¤Ï¤«¤Ê¤ê´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¡¢¤³¤Î¶á¤¯¤ËÃÜ¼Ë¤¢¤ë¤Ê¤È¤«......¡£
Âí¡¡¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¹©¾ì¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¤Ï²¹ÅÙ¡£¤Ê¤ó¤«Æ»Ï©Áö¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤«¤³¤³¤À¤±ÃÈ¤«¤¤¡ª¡×¤È¤«¡£
¡½¡½¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥ó¥Í¥ë¤È¤«¤â¡¢ÃÈ¤«¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤È´¨¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Âí¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£»³Æ»¤È¤«¤âµÞ¤ËÎäµ¤¤Ç¤Ò¤ó¤ä¤ê¤¹¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤ä¤Ù¡¢ÍÅ²ø¤¬½Ð¤ë½ê¤À¡×¤Ã¤Æ......¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤¿³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£
¶å½£¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö¤Ï¤Ê¤¿¤ì¾®ÁÎ¤µ¤Þ¡×¤ÎÀÐÁü¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ææ¤Î¤â¤Î¤Ë½Ð¤¯¤ï¤»¤ë¤Î¤¬50ÕÎ¹¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¡ÊÂí»á¡Ë
¡½¡½Ì£³Ð°Ê³°¤Î¸Þ´¶¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Âí¡¡Áö¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤«¤é¡¢¹Ô¤Àè¤ÏÀµÄ¾¡¢ÊÌ¤Ë¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤ì¤¤¤ÊÌ¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Éð²È²°Éß¤¬¤¢¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤µ¤Ã¤¸À¤Ã¤¿ÇÀÆ»¤È¤«¡¢ÌîÎÉ¸¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤ó¡ª¤È¤«¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é°ìÌÌ¤ÎÇþÈª¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡£
¡½¡½¸ªÉªÄ¥¤é¤º¡¢µ¤·Ú¤Ë¾è¤ì¤ë¤Î¤¬¸¶¥Á¥ã¥ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£50Õ¥Ð¥¤¥¯¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤Ë¤Ï»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Âí¡¡¤Þ¤¢¡¢´Ä¶¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥¬¥½¥ê¥óÂå500±ß¤¯¤é¤¤¤ÇÀÅ²¬¤«¤éÅìµþ¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤ÊÇ³Èñ¤Î¤¤¤¤¾è¤êÊª¤òËÜÅö¤Ë¤Ê¤¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Þ¤µ¤Ë50Õ¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí»á¡£Â³¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡¦¶ä¥·¥ã¥ê¤Î±·ÏÂ¹°¡Ê¤¦¤Ê¤®¡¦¤«¤º¤Ò¤í¡Ë»á¤À¡£¡Ö13»þ´Ö¤«¤±¤Æ¹Åç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢1»þ´Ö¸«³Ø¤·¤Æµ¢¤ë¡×
¡½¡½º£²ó¤³¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¯¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢50Õ¥Ð¥¤¥¯¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ëÍÌ¾¿Í¤òÃµ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¸«¤Ä¤«¤é¤º¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶ä¥·¥ã¥ê¡¦±·¡Ê°Ê²¼¡¢±·¡Ë¡¡¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¾¯¤·Á°¤Ç¤¹¤¬¡¢±·¤µ¤ó¤¬YouTube¤Ç¡¢50Õ¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ÉÕÌÈµö¤Ï¤¤¤Ä¼è¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
±·¡¡¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é4Âæ¤°¤é¤¤¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ê¥Û¥ó¥À¤Î¡Ë¥Ç¥£¥ª¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¡¢Âçºå¤ÎÂçÏÂÀî¤Ã¤Æ½ê¤ËÅê¤²¼Î¤Æ¤Æ¤¢¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ......¡£
Åìµþ¤«¤éÉÙ»Î»³¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î¼Ì¿¿¡£¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó»Ñ¤Î¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹Ô¤¯¡×
¡½¡½¸¶¥Á¥ã¥ê¤ÏÅð¤Þ¤ì¤ëÏÃÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
±·¡¡¼«Å¾¼Ö´¶³Ð¤ÇÅð¤à¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤ä¡¢¼«Å¾¼Ö¤â¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤¤¤È¤³¤Ë¡Ê¥Û¥ó¥À¤Î¡Ë¥«¥Ö¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤º¤Ã¤È¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê½ê¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
±·¡¡¤½¤Îº¢¤ÏÂçºå¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿¤Î¤Ç¡¢¼è¤ê¤¢¤¨¤ºÆàÎÉ¡¢ÏÂ²Î»³¡¢Ê¼¸Ë¡¢µþÅÔ¡¢¼¢²ì¤ÈÁ´ÊýÌÌ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤¸¤ã¤¢¤â¤¦1²ó¤Ë100Ò¡¢200Ò¤ÏÉáÄÌ¤ËÁö¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
±·¡¡Áö¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç´ØÀ¾¤ÏÁ´Éô¹Ô¤¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¼¤Þ¤À¤Þ¤À¹Ô¤±¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¼¡¤ÏÌ¾¸Å²°¹Ô¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½Ì¾¸Å²°¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Âçºå¤«¤é¤À¤È1Æü¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
±·¡¡¤¤¤ä¡¢Ì¾¸Å²°¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢ÊÒÆ»6»þ´Ö¤°¤é¤¤¤Ç¹Ô¤±¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½Îë¼¯»³Ì®¤ò±Û¤¨¤Æ¡©
±·¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¼¡¤Ï¹Åç¡£
¡½¡½¤¨¤§¡¢Âçºå¤«¤é¹Åç¡©¡¡²¬»³±Û¤¨¤Æ¤Ç¤¹¤«¡©
±·¡¡¹Åç¤¬13¡Á14»þ´Ö¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Þ¤¢¡¢¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤Ç¡¢¹Åç¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ......¡£
±·¡¡¤¤¤ä¡¢Æüµ¢¤ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Æüµ¢¤ê¡ª¡¡13»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¡¢¹ÅçÃå¤¤¤¿¤é¤¹¤°µ¢¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
±·¡¡Ãå¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È1»þ´Ö¤°¤é¤¤¸«³Ø¤·¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡£
±·¡¡ÌÜÅªÃÏ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë»þ´Ö¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÊÌÜÅªÃÏ¤Ï¡Ë¼è¤ê¤¢¤¨¤º¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÅÓÃæ¤Î¤´¤Ï¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡£Ê¢¤¹¤¤¤¿¤é¡¢¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ð¤Ã¤«¹Ô¤¤Þ¤¹¤·¡£¤¢¤È°Õ³°¤È²¹Àô¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦²¹Àô¸«¤Ä¤±¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¡¼¥Ã¤Æ¸¶ÉÕ¤ÇÆþ¤ë¡£
¡ÖÌÜÀþ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë±·»á
¡½¡½²¹Àô¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
±·¡¡²¼Æ»¤Ê¤ó¤Ç¡¢¹âÂ®»È¤¦¿Í¤Ë¤Ï¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²¹Àô³¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£²¼Æ»¤ÎÎÉ¤µ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤Ë²¹Àô¤¢¤ó¤Í¤ä¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê½ê¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ½Ð¤¯¤ï¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸¶ÉÕ¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¸¶¥Á¥ã¥ê¤Ç¤ÎÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ã¤Æº£¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡©
±·¡¡º£¡¢Á´Á³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤Í¡¢º£¤Ï¸¶ÉÕÆó¼ï¤ÎÌÈµö¡Ê¾®·¿¸ÂÄêÉáÄÌÆóÎØÌÈµö¡Ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢125Õ¤ÎÌ£¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤¦¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è......¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë³Ú¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
±·¡¡³Ú¤µ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¸¶ÉÕÊÂ¤ß¤Î¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤Ê¤¤¤À¤â¤É¤³¤Ë¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ä¼ê¤ÎÊ¿Àô¤Þ¤ÇÆüµ¢¤ê¡£
¡½¡½YouTubeÇÛ¿®¤È¤«¤â¤Ê¤·¤Ç¡©
±·¡¡Ã¯¤Ë¤â¤Ê¤ó¤â¸À¤ï¤º¡£¤³¤Ã¤½¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡£ÊÌ¤ËÁ´Á³¼ñÌ£¤Ê¤ó¤Ç¡£
¡½¡½125Õ¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤â´ä¼ê±ýÉü1Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
±·¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¹âÂ®¾è¤ì¤ë¥Ð¥¤¥¯¤ÎÌÈµö¡ÊÉáÄÌÆóÎØÌÈµö¡Ë¼è¤é¤ó¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼è¤Ã¤¿¤é¾è¤ë¡¢¤¿¤Ö¤ó¡£¤Ç¤â¤¢¤¨¤Æ¼è¤é¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ÎÛÈ¤ò¤¢¤¨¤Æ¤Ä¤±¤Æ¤ë¡£
±·¡¡¤¢¤È¡¢¥«¥Ö¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥«¥Ö¥·¥ê¡¼¥º¤ÏËÍ¤¬º£¤Þ¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾è¤êÊª¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¡£
¤á¤Ã¤Á¤ã´è¾æ¤Ç¡¢¸Î¾ã¤·¤Æ¤âÉôÉÊ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥¯²°¤Ë¡£¥Í¥¸¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¡£ºÇ¶¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ö±Êµ×¤ËÁö¤ì¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¡×
Åìµþ¤«¤é¿·³ã¤Îº´ÅÏÅç¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¡¢·²ÇÏ¤È¿·³ã¤Î¸©¶¤Ç¡Ö¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¸þ¤³¤¦¤¬Àã¤À¤È¤ï¤«¤êÃÇÇ°¤·¤¿¡×Åö»þ¤Î¼Ì¿¿
¡½¡½YouTube¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢Èè¤ì¤¿¤éÎ©¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±·¡¡¤¢¡¼¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÅÄ¼Ë¤Î»³Æ»¤Ç¡¢Ì²¤¹¤®¤Æ¤â¤¦¥¢¥«¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶¶¤ÎÍó´³¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ©¤Ã¤Æ¿²¤Á¤ã¤Ã¤Æ......¡£
¤³¤ì¡¢¼Â¤ò¸À¤¦¤È¤½¤ÎÁ°¤ËÃÏ¤Ù¤¿¤Ç¿²¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½ÃÏ¤Ù¤¿¤Ë¡©
±·¡¡¤â¤¦Ì²¤¹¤®¤ÆÃÏ¤Ù¤¿¤Ç¡£Åö»þ¤Ï»æ¤È¥Ú¥ó¤À¤±»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Æ»Ã¼¤Ç»à¤ó¤Ç¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤éÂç»ö·ï¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤À¤«¤é»æ¤Ë¡Ö»à¤ó¤Ç¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤À¤±½ñ¤¤¤Æ¡¢¶»¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¾®°ì»þ´Ö¡£Á´²óÉü¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤¿¤À¡¢ÃÏ¤Ù¤¿¤Ç¿²¤ë¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¢¥«¥ó¤³¤È¤Á¤ã¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢Î©¤Ã¤Æ¿²¤¿¤È¤¤¤¦¤Í¡£
¡½¡½Î©¤Ã¤Æ¿²¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢50Õ¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²ñÆÀ¤·¤¿Ç½ÎÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
±·¡¡Ç½ÎÏ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤É¤Î¤Ø¤ó¤Ë¤´¤Ï¤ó²°¤µ¤ó¤¢¤ë¤È¤«¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤Ïà¥Á¥§¡¼¥óÅ¹³¹á¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¤´¤Ï¤ó¥Á¥ã¥ó¥¹¡£
¡½¡½¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢¤´¤Ï¤ó²°¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¡©
±·¡¡¤½¤¦¡£µíÐ§¤ä¤éÃæ²Ú¤ä¤é¤¬¡¢¤ï¤é¤ï¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¤â¤¦Áª¤ÓÊüÂê¡£¤Ê¤ó¤«»³±Û¤¨¤¿¸å¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë³¹¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Ê¥Ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡©
±·¡¡º£¤Ï¥Ê¥Ó¤¬ÊØÍø¤Ê¤ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢20Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤Ï¥³¥ó¥Ó¥ËÆþ¤Ã¤Æ¥Þ¥Ã¥×¸«¤Æ¡¢¸òº¹ÅÀ¤À¤±³Ð¤¨¤Æ¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¿¤À¡¢³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï3¤Ä¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î3¤Ä¤Î¸òº¹ÅÀ²á¤®¤¿¤é¤Þ¤¿¥³¥ó¥Ó¥ËÆþ¤Ã¤Æ¥Þ¥Ã¥×¸«¤Æ¸òº¹ÅÀ3¤Ä³Ð¤¨¤Æ......¡£¤³¤ì¡¢ÀÎ¤«¤é¾è¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ê¤é¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡½¡½¤¢¤¨¤Æº£»×¤¦¡¢50Õ¥Ð¥¤¥¯¤ÎÎÉ¤µ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±·¡¡¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¡¢ÆÃ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö¤Ï¡¢ÌÜÀþ¤¬¿Í¤ÎÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤È¤«¤Ê¤ê¶á¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤«ÉáÄÌ¤ËÂ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ì¤Æ......ËÜÅö¤Ë±Êµ×¤ËÁö¤ì¤Æ¤¤¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Â©¤¬¤º¡¼¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡©
¡½¡½¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹Ô¤±¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
±·¡¡¤½¤³¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
º£¸å¤Ï½ÐÎÏ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤¿125Õ°Ê²¼¤Î¡Ö¿·´ð½à¸¶ÉÕ¡×¤¬¡¢¸¶¥Á¥ã¥ê¤ÎÂåÂØÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬50Õ¥Ð¥¤¥¯¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿Ì¥ÎÏ¤Ï¡¢¿·´ð½à¸¶ÉÕ¤Ë²Ì¤¿¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«......¡£
50Õ¥Ð¥¤¥¯¤¬¾Ã¤¨¤æ¤¯º£¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÁö¤ë¤È¤¤¤¦¤¼¤¤¤¿¤¯¡×¤Þ¤Ç¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡Ô50cc¥Ð¥¤¥¯¡Õ
ÁíÇÓµ¤ÎÌ¤¬50Õ°Ê²¼¤Î¸¶Æ°µ¡ÉÕ¤¼«Å¾¼Ö¡£ÄÌ¾Î¡¢¸¶¥Á¥ã¥ê¡¦¸¶ÉÕ¡£2ÃÊ³¬±¦ÀÞ¤¬É¬Í×¤Ê¤Û¤«¡¢Ë¡ÄêÂ®ÅÙ¤Ï»þÂ®30¥¥í¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¾è¤êÆþ¤ì¤ä2¿Í¾è¤êÉÔ²Ä¤Ê¤ÉÀ©¸Â¤¬Â¿¤¤
¡ü¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí
1967Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢ÇÐÍ¥¡¢À¼Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡£¡ÖÌµÂÌ¤³¤½Êõ¤Ê¤ê¡×¤¬¿®¾ò¡£¹¥Êª¤Ï¤â¤ä¤·¥½¥Ð¡£¸½ºß¡¢°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë50Õ¥Ð¥¤¥¯¤Ï¥Û¥ó¥À¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö
¡ü¶ä¥·¥ã¥ê¡¦±·ÏÂ¹°¡Ê¤¦¤Ê¤®¡¦¤«¤º¤Ò¤í¡Ë
1983Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¥Ü¥±Ã´Åö¡£Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ï¸þ¤«¤Ã¤Æº¸¡£¿ÈÄ¹171Ñ¡¢·ì±Õ·¿¡áA·¿¡£º¸Íø¤¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ð¥¤¥¯Î¹¡£50Õ»þÂå¤Î°¦¼Ö¤Ï¥Û¥ó¥À¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾Â¼¤Þ¤µ¤æ¤¡¡»£±Æ¡¿ÀÖÌÚ½Ö²ð