医療従事者の賃上げは急務…診療報酬改定の「基本方針」骨子案、ＡＩ活用による業務効率化も課題　

政府の２０２６年度診療報酬改定に向けた「基本方針」の骨子案が判明した。

物価高を踏まえた医療従事者の賃上げや、ＡＩ（人工知能）などの活用を重点課題に挙げた。厚生労働省が２０日の社会保障審議会（厚労相の諮問機関）の医療保険部会で提示し、１２月上旬にも策定する。

医療機関がサービスの対価として受け取る診療報酬は原則２年に１度改定される。政府が１２月に全体の改定率を決定した後、基本方針に沿って、年明けから中央社会保険医療協議会で個別の診療や調剤などの報酬点数が議論される。

骨子案では、医療分野について「物価高騰による事業収益の悪化を背景に、全産業の賃上げ水準から乖離（かいり）し、人材確保も難しい」と指摘。医療従事者の賃上げを「急務」と位置づけ、ＡＩや情報通信技術（ＩＣＴ）で業務を効率化する必要性を強調した。

医療費の増加を受け、「国民皆保険を維持するため、制度の安定性・持続可能性を高める不断の取り組みが必要だ」との認識も示した。具体策として、ジェネリック医薬品（後発薬）の使用促進や、市販薬と成分や効能が似ている「ＯＴＣ類似薬」を含む薬剤自己負担の見直しを明記した。

８５歳以上の人口が１０００万人を超えると推計される４０年頃を見据え、質の高い在宅医療の確保や、介護施設入所者の緊急入院への対応など、医療と介護の連携を図る重要性も盛り込んだ。人口減少が進む地域の支援や、医師の地域偏在対策の推進も掲げた。