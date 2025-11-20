◎全国の天気

日中は西日本、東日本の広い範囲で晴れるでしょう。空気が乾燥しますので、火の取り扱いにはご注意ください。朝は雲の多い関東も次第に晴れ間が広がりそうです。

北日本も晴れ間はありますが、北海道と東北北部はゆっくり天気が下り坂です。夜は雨や雷雨にお気をつけください。また、雪の積もっている地域では路面状況が悪化するおそれがあるため、ご注意ください。

◎予想最高気温

前日より高い所が多いでしょう。特に北日本で高く、札幌は前日より7℃高い10℃の予想です。雪が積もっている地域では、屋根からの落雪などにご注意ください。南風が強まる金沢は前日より4℃高い16℃。東京、名古屋、大阪は15℃で、日差しにぬくもりを感じられそうです。

◎週間予報

・大阪〜那覇

しばらく晴れる所が多いでしょう。22日(土)からの三連休も広い範囲で行楽日和となる見込みです。ただ、山陰や九州北部は24日(月)から25日(火)にかけて、曇りや雨となりそうです。

・札幌〜名古屋

21日(金)から22日(土)にかけては日本海側を中心に、雨や雪が降るでしょう。関東と東海は三連休にかけて、晴れて気温が上がりそうです。24日(月)は東京や名古屋で18℃まで上がり、ぽかぽか陽気となるでしょう。