「ビッグダディ」こと林下清志さんの元妻でタレントの美奈子が、メイクアップした最新ショットを披露した。

２０日までにインスタグラムを更新し「先日のお友達ｄａｙ 素敵な紅葉が見えるカフェ。テラス席で紅葉を楽しみながら頂くランチは格別でした」と投稿。「そしてそのあとは大好きな推し活を ああ。。。。。。かっこよすぎて悶（もん）絶ｗｗ」などと充実した時間をつづり、顔のアップを掲載。カールした長いまつ毛、リップやネイルで変貌（へんぼう）してみせた。

先日はショートドラマに出演し、女優業にも挑戦した美奈子。別の投稿では「以前チャレンジした『龍が如く』オーディションで仲良くなったかわい子ちゃん達と集合」と女子会ショットも掲載し、「定期的にこうやって会えるの、本当に嬉しい。みんなと話すとね、“年齢とか見た目とか関係なく、挑戦してよかったじゃん私”って改めて思わせてくれるのよ」と楽しんでいる様子だった。

美奈子は介護施設の介護士として働いていた２０１１年２月、関連する接骨院で働く清志さんと新年会で出会い、約２か月後に結婚。１３年４月に離婚。人生で４回結婚し、１８年１１月に第８子七女を出産して８児の母に。３番目の夫とは２女をもうけたが、１０月８日のＴＢＳ系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（水曜・午後１０時）で「えっと、今絶賛裁判中で…。あんまりすごく、言えなくて」と明かしていた。