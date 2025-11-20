【中国】

中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（11月）10:00

予想 3.0% 前回 3.0%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 1年）)

予想 3.5% 前回 3.5%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 5年）)



【ユーロ圏】

ドイツ生産者物価指数（10月）16:00

予想 -0.1% 前回 -0.1%（前月比)

予想 -1.7% 前回 -1.7%（前年比)



ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（11月）21日00:00

予想 -14.1 前回 -14.2（ユーロ圏消費者信頼感)



【香港】

消費者物価指数（CPI）（10月）17:30

予想 1.1% 前回 1.1%（前年比)



【南アフリカ】

中銀政策金利（11月）22:00

予想 6.75% 前回 7.0%（南ア中銀政策金利)



【米国】

雇用統計（9月）22:30

予想 5.5万人 前回 2.2万人（非農業部門雇用者数・前月比)

予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)

予想 0.3% 前回 0.3%（平均時給・前月比)

予想 3.6% 前回 3.7%（平均時給・前年比)



フィラデルフィア連銀景況指数（11月）22:30

予想 -1.5 前回 -12.8（フィラデルフィア連銀景況指数)



中古住宅販売件数（10月）21日00:00

予想 408.0万件 前回 406.0万件（中古住宅販売件数)

予想 0.7% 前回 1.5%（中古住宅販売件数・前月比)



【カナダ】

鉱工業製品価格（10月）22:30

予想 0.4% 前回 0.8%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 0.7% 前回 1.7%（原材料価格指数・前月比)



※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性

※予定は変更することがあります

