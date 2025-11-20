大陸の先端が割れて、「逆くの字」に折れ曲がり…日本列島はどのように誕生したのか

列島誕生以来、地震・噴火・津波などの自然災害の脅威に絶え間なくさらされてきた災害大国・日本。いくつもの巨大災害が、日本史上にその名を残してきた。平安時代を揺るがした「貞観の大津波」、近世では「宝永の富士山噴火」や「安政南海地震」、近現代では「関東大震災」や「阪神淡路大震災」、そして「東日本大震災」……。歴史を大きく塗り替えた自然災害はなぜ発生し、日本にどのような影響を与えてきたのか。浮かび上がる「歴史の法則」とは――壮大なスケールで日本史を捉えなおす新連載！

日本列島を生んだ「地球大変動」

私たちが見慣れている日本列島ができあがるまでには、数千万年にわたる紆余曲折がありました。ユーラシア大陸から分離し、「逆くの字」に折れ曲がり、地面が隆起して多数の山が生まれることで、ようやく現在のような日本列島ができあがったのです。本記事では、日本列島の成り立ちにせまります。

軽い大陸プレートの下に重い海洋プレートが沈み込んでいくとき、海洋プレート上に長年降り積もった堆積物がはぎ取られて、大陸プレートの端へと付着していきます。この付着物を「付加体」といいます（図「プレートの沈み込みと「付加体」」）。

ユーラシア大陸（ユーラシアプレート）の東側には、南東のほうからやってくる海洋プレートが沈み込むことで、数億年にわたって付加体が追加されていきました。実はこの付加体が、日本列島の土台になります。現在の日本列島の主要な部分は、約3億年前から2500万年前のあいだに、ユーラシア大陸の東側にくっついた付加体からできていることがわかっています。

現在の日本列島では、ユーラシアプレートに向かって太平洋プレートとフィリピン海プレートという2つの海洋プレートが沈み込んでいますが、数千万年前まではちがいました。その2つではなく、「イザナギプレート」という名の海洋プレートがユーラシアプレートに沈み込んでいました。

イザナギプレートがユーラシアプレートの東の端に追加した多くの付加体が、日本列島の土台となりました。そのため、日本列島をつくったとされる神様である「伊奘諾尊」に由来した名前がつけられているのです。

イザナギプレートは、数千万年前までには完全にユーラシアプレートの下へと沈み込み、消滅してしまいました。イザナギプレートのあとにユーラシアプレートの下へと沈み込むようになったのが、先述の太平洋プレートとフィリピン海プレートです。

「大陸からの分離」はいかに起きたのか

イザナギプレートの消滅後は、主に太平洋プレートがユーラシアプレートの東側へと付加体を追加していきました。そうして日本列島の土台がほぼできあがった約2500万年前、日本列島が大陸から「独立」するきっかけとなる事件が起こります。多くの付加体がくっついていた大陸の東の端が割れはじめて、「地溝帯」とよばれる深いくぼ地ができたのです。

地溝帯には水が流れ込み、大きな湖や沼ができました。地溝帯にできた湖や沼はどんどん拡大し、約2000万年前にはついに海とつながります（図「日本列島ができるまで」の２番目）。のちに日本海とよばれるようになる海の誕生です。

大陸の東の端に長年にわたって追加されてきた付加体は、こうして大陸から分離しはじめました。

折れ曲がる日本列島

2000万年前ごろから、この地域には地下から大量のマグマが上昇してきました。それによって活発な火山活動が起き、大きな地殻変動が引き起こされます。

海（のちの日本海）は東西に拡大を続け、日本列島は大陸から遠ざかっていきました。その過程で、日本列島が現在のような「逆くの字」に折れ曲がる出来事が起こります。1500万年前ごろから、現在の西日本に相当する部分（西南日本）が時計回りに回転し、逆に東日本に相当する部分（東北日本）は反時計回りに回転しはじめたのです（図「日本列島ができるまで」の3番目）。この回転をともなう地殻変動によって、現在の日本列島の原型ができていきました。

約1200万年前にはマグマの噴出が落ち着き、大きな地殻変動は収まりました。火山活動がやむと日本海の海底はゆっくりと沈んでいき、水深1000メートル以上の深い海になっていきます。

800万年前ごろからは、現在の東北地方にあたる地域で海底火山の活動が活発になります。それによって隆起が始まり、それまで海の底だった現在の東北地方や関東地方が陸地になっていきます。

そして約500万年前には、現在とほぼ同じ広さの陸地が生まれました（図「日本列島ができるまで」の4番目）。ついに日本列島が海上にその姿をあらわしたのです。

