服買うなら →【ニトリのN+】で！ 40・50代に推したい「新作ニット」

くたびれたニットトップスを新調するのに狙い目なのが【ニトリ】発のファッションブランド【N+（エヌプラス）】。手頃な価格が普段着として着回しやすく、コーデを地味見えさせないデザインのニットトップスが揃っているもよう。今回はそんなN+から、40・50代の大人世代に推したい新作をピックアップ。ハーフジップデザインに秋冬らしい柄物まで、シンプルのひと言で済ませない1軍候補をお届けします。

ボーダー柄がアクセントになるハーフジップデザイン

【N+】「ハーフジップアップボーダー柄プルオーバー」\4,990（税込）

顔まわりをすっきりとさせたパネルボーダー柄がコーデのアクセントになるこちらのニットトップス。スポーティーな雰囲気が漂うハーフジップデザインは、開きを調節することで襟つきのトップス感覚で着回せる汎用性の高さが魅力。細めのボーダー柄も相まってキレイめに寄せやすい一着です。シャツや薄手のハイネックトップスをレイヤードするスタイルも素敵！

シーズンムードをフェアアイル柄でシックに楽しむ

【N+】「ヘアリーヤーンフェアアイル柄ニットプルオーバー」\3,990（税込）

秋冬ならではのスタイリングを楽しみたい大人世代にうってつけの、フェアアイル柄のニットトップス。毛並みを感じさせるフェザーヤーンにラメ糸を織り込むことで、柄が凹凸感のある風合いに仕上げられています。3色のカラー展開それぞれ落ち着いた配色が採用されており、シックな大人コーデにも馴染みやすそう。柄の色と揃えたアイテムと組み合わせて、統一感を意識してみて。

のっぺり見せない上品なベロア素材と変わり編み

【N+】「変わり編みなめらかニットプルオーバー」\3,990（税込）

「ぬくもりのあるやわらかいベロア素材」（公式ECサイトより）を使用し、上品な素材感から高見えを狙える一着。前身頃が凹凸感のある変わり編みになっていることで、単色ながらのっぺり見えしないスタイリングを楽しめそうです。高すぎないハイネックは顔まわりの詰まり感を軽減しやすい嬉しいポイント。着丈も程よく短めなので、タックインせずとも好バランスな着こなしに。

ラメをちりばめた結び目が華やかなひと癖をプラス

【N+】「ノットラメニットプルオーバー」\3,990（税込）

中肉のニット地の表面に結び目のようなネップを施した、ひと癖あるデザインのこちら。さりげなくきらめくラメが1枚で華やかさを演出してくれそうです。リブで仕上げた裾は前後差があるため、前はすっきりと、後ろは大人世代が気になる腰のラインのカバー役に期待できます。サイドのスリットを活かしてボリューミーなフレアスカートと合わせたフェミニンコーデもサマになりそう。

