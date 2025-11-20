サッカー日本代表は2025年最終戦のボリビアとの試合に３−０と勝利。多くの選手が好プレーを見せ、来年のワールドカップ本番に向けスタメン争いが激しくなりそうだ。人気解説者の林陵平氏が現時点の状況でスタートの11人を考えた。



今年最終戦でボリビアに３−０と勝利を収めたサッカー日本代表 photo by Kishiku Torao



【動画で全部見る！】林陵平が『現時点』で選ぶ日本代表スタメン11名↓↓↓

【３バックは誰になる？】

システムは間違いなく３−４−２−１で戦うと思うので、これをベースに選んでいきたいと思います。

まずは、GKから。ここは鈴木彩艶で迷いなしですね。もちろん、Jリーグでの活躍を見ると早川友基もすばらしいです。ただ、ケガをしてしまいましたけどワールドカップには間に合うと考えると、スタメンには鈴木彩艶ですね。安心感がありますし、GKにいてほしい選手です。

３バックは迷いますね。現在ケガの関係で欠場しているのは高井幸大、伊藤洋輝で、冨安健洋も長くケガをしている。また、町田浩樹はたぶん間に合わないんじゃないかなと。

そうしたなかで、３バックの右は渡辺剛ですね。彼はここ最近のパフォーマンスが本当にすばらしく、安定感があります。やはりフェイノールトでプレーしているのが彼の自信になっていると思います。

３バックの真ん中は板倉滉です。谷口彰悟もすごく好調ですけど、板倉がいるとビルドアップの安定感があります。谷口もビルドアップができますが、板倉のほうが長いボールの配球や前線に縦パスをつける部分ではよりいい。守備に比重を置くとしたら谷口なのかなと思います。

３バックの左は、鈴木淳之介でしょう。町田がケガをして左利きのセンターバックがいなくてキツかったところで、両利きの鈴木淳之介が出てきたのは非常に大きい。 ボールを運べるし、１対１も強いし、何でもできるのがいい。外せないなというくらいになってきています。

これで高井や伊藤が復帰したとなった時に、またスタメン争いが生まれてくるのかなと思っています。

【ボランチ、右サイド、それぞれのコンビ】

中盤のふたりのボランチも選ぶのが難しいですね。ひとり目は佐野海舟にします。今のパフォーマンスを見ると外せないですよね。「ピッチに何人（佐野が）立っているの？」というくらい、あらゆるところに行ってボールを奪います。フランス代表で活躍したエンゴロ・カンテみたいな感じになっています。

また、守備だけではなくて、攻撃でも違いを見せつけています。とくに２列目からの上がりや活動量で、欠かせない存在になっていると思います。

ボランチのもうひとりは、鎌田大地です。僕は、鎌田はボランチで見たい。所属のクリスタル・パレスでもシャドーとボランチでプレーしていますけど、間違いなくボランチのプレーヤーです。日本代表でもボランチがたくさんいるので、シャドーでのプレーも考えられますけど、現時点のスタメンと考えれば鎌田をボランチに置きたいなと思います。

鎌田と佐野のコンビも非常にいいです。攻撃と守備の役割分担もいいですし、連係が取れているのかなと思います。

右ウイングバックは、堂安律ですね。３−４−２−１だとウイングバックの守備の負担がかなり大きくなるので不安ではあったんですけど、今の堂安を見ると守備でタフに戦えるし、誰よりも早く帰陣している。守備の意識が上がりながら攻撃の部分でも違いを作り出せています。

フランクフルトでも最近は右ウイングバックでのプレーも多いですし、堂安はもう絶対に使いたいなという選手ですよね。

左ウイングバックは中村敬斗です。ここは三笘薫か中村かとなりますが、三笘が現在コンディションを崩して長いことと、今の中村の代表でのパフォーマンスを見ると中村でいいのかなと。キレがありますし、守備でもタフに戦える。やっぱり両ウイングバックは結局守備で戦えないと起用できません。

【相手によってメンバーを変えられる】

右のシャドーはもうこの選手ですよね。久保建英です。やはり久保と堂安の右サイドの関係は外せないですし、久保個人のクオリティもいいですよね。ボールを失わないし、ライン間で受けられる。

左のシャドーは南野拓実です。森保ジャパンではいちばんゴールを決めている選手ですし、ここ最近もゴールに絡むシーンが多いですよね。決定力やボックス内での能力を考えると南野なのかなと思います。

最後のトップは、みなさんもこの人だろうと思っているでしょう。上田綺世です。

日本代表にセンターフォワードが出てきたのは大きいですね。ゴールを取る能力もそうですし、ポストプレーやヘディング、体の強さ、それらを含めていろんなことができる選手です。所属のフェイノールトでも活躍していますし、このコンディションをワールドカップまで保ってほしいなと思っています。

このセンターフォワードのところは、小川航基や町野修斗も出てきていい選手が多いですけど、上田にしました。

今回はスタメンというテーマで選びましたが、そのほかにベンチにもいろんなメンバーが入るので、ワールドカップに連れていく全体のメンバーを選ぶのは本当に難しい。

たとえばボランチでは、もちろん遠藤航がいますし、守田英正も置きたい。田中碧もいる。遠藤と守田はふたりとも所属クラブでなかなか試合に出られずにいますが、コンディションが上がってきたとなった時には、たぶん鎌田を一列上げることを考えるんだと思います。

また相手によってメンバーを変える。カタールＷ杯のコスタリカ戦のようなずっと相手を押し込み続ける状況であれば、ボランチは鎌田と守田のコンビでもいいと思います。ふたりのサッカーIQを生かして立ち位置を変えながらプレーしてもらうのはアリでしょう。

あるいはウイングバックに上下動を求めるのであれば、右サイドは伊東純也に出てもらって１対１を仕掛けさせる。堂安は内側でもプレーできますし、中村もシャドーができます。トップに前田大然を置いて、最前線から相手ボールを追いかけてもらうオプションもあるでしょう。

本当に今はいろんなことができる顔ぶれになって、選択肢が豊富ですよね。