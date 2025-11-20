本日11月20日（木）よる7時54分〜（※一部地域ではよる8時〜）日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、今シーズン残り3戦のゴチ。VIPチャレンジャーは24年ぶりの登場となる武田鉄矢。普段、奥様から厳しい食事指導を受けていてあまり外食はしないという。今回は特別に許可が降りたそうだが、値段予想は大丈夫か？そして今回から矢部浩之がゴチに復帰！だが無傷ではなく、厳しい条件が…果たして？

ゴチバトルの舞台は東京・広尾にある和と洋が融合したフレンチ懐石が味わえる「広尾おくむら」。設定金額は超高額の30,000円。ビリの自腹額は8人で24万円前後となる。

今回のテーマは「秋の私服ゴチ」。全員が人の先を行く秋のモテモテコーデで登場し、そのセンスをファッションAIがガチ採点。最下位は高額のおみや代自腹となる。アンチAIの岡村隆史からは早速クレームが⁉

おしゃれ番長・増田貴久は自信満々で今回もド派手コーデで決めるが、AIの判定は？昨年の私服ゴチで100点満点の高橋文哉は、今年もシックにまとめたコーデに全員が「めちゃくちゃ格好いい！」とベタ褒め！小芝風花は気合いを入れて手編みしたというアイテムを身に纏い、白石麻衣は流行の色のワントーンでゆるふわコーデ。女優対決の軍配は？

ゲストの武田は“深まる秋”を意識し、大人の品の良さに隠れたこだわりには一同感心。矢部はあるワンポイントアイテムで勝負に。そして、岡村の番にはまさかのファッション界のドンが登場！果たして岡村のモテコーデの評価は？

武田は30年前にも「ぐるナイ」に出演。当時「熱量があった」というナイナイと体を張って挑んだ貴重な映像を公開。当時を振り返りナイナイの印象を語る。増田とは、2001年放送「3年B組金八先生 第6シリーズ」で共演しているが、実は今だから言える「金八先生」の裏話が…。また、せいやはモノマネがきっかけとなりドラマで共演。もともと武田に憧れていたというせいやが、公認をかけて全力ものまねを披露するがまさかの結果に⁉

残り3戦で自腹レースは過酷を極めており、結果発表は緊張感MAX。武田は「贅沢なものを食べているという実感がひたひたと伝わってくる」とグルメを満喫するも、結果発表には「苦境で〜す」と戦々恐々。現在最下位の小芝は「ピンチだからこそ攻めようと思って」とチャレンジするが、これが吉と出るか凶と出るか？そして最後はまさかまさかの結末に一同騒然。ゴチ終盤戦の波乱の展開にぜひご注目を！