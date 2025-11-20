「大空のサムライ」坂井三郎に、「インチキ」と激怒した「別の撃墜王」の存在

いま、太平洋戦争中の日本軍機の代名詞のように扱われている海軍の「零式艦上戦闘機」（零戦）。だが、その名が公表されたのは戦争末期のこと。当時は陸軍の一式戦闘機「隼」のほうが国民に広く知られていた。その零戦がなぜ戦後「日本軍機の代名詞」になったのか。そのいきさつを4回にわたって紹介する。

（第3回）

前回記事『「撃墜王 坂井三郎」じつは「64機撃墜」も「B-17撃墜」も作られた話だった…一人の零戦搭乗員が「世界のエース」になった意外なワケ』より続く。

爆発的な「零戦ブーム」

『坂井三郎空戦記録』と、それに続く『大空のサムライ』シリーズは、戦争を体験した大人から戦争を知らない子供まで、多くの読者の憧れと共感を呼び、零戦ブームが起こるきっかけになった。

昭和34年3月、講談社から「少年マガジン」、小学館から「少年サンデー」が創刊され、少年雑誌の時代が到来すると、各誌が競って零戦を主役にした記事や漫画を掲載するようになった。男の子は、強いもの、勇ましいもの、メカニカルなものに理屈ぬきで憧れる。当時の少年誌の表紙を眺めて見ると、零戦、戦艦大和、戦車、自衛隊、馬賊、忍者、プロレス、プロ野球、相撲…当時の子供たちがどんなものに関心を持っていたか、手に取るように伝わってくる。少年誌にアイドルタレントの水着写真が載るなどまだ考えられない時代であった。

零戦を題材にした漫画の初期の代表的な作品は、「ゼロ戦レッド」（貝塚ひろし・「冒険王」昭和36年7月号〜昭和41年1月号連載）、「0戦太郎」（辻なおき・「少年画報」昭和36年9月号〜連載）である。貝塚ひろし、辻なおきは空戦漫画の二大作家と呼ばれ、その後も貝塚は「ゼロ戦行進曲」「烈風」「ああ、零戦トンボ」、辻は「0戦はやと」「0戦仮面」「0戦あらし」と、空戦漫画を描き続ける。作風は、貝塚が得意とするスポーツ・魔球ものの野球漫画のテイストを色濃く感じさせるものであったのに対し、辻は少年撃墜王を主人公に、そのライバル、そして敵役をわかりやすく描き分け、どちらかといえば講談や時代劇の感覚で描かれたものであった。「0戦はやと」は、昭和39年、テレビアニメ版がフジテレビから38話にわたって放映された。

「少年マガジン」では、のちに「あしたのジョー」を描くちばてつやが、紫電改を駆って活躍する少年撃墜王を主人公にした「紫電改のタカ」を、昭和38年7月から40年1月まで連載、その同じ時期、高城肇も「空の王者ゼロ戦」と題する少年向きの零戦物語を連載している。「零戦」は、いつしか「ゼロ戦」と片仮名交じりで表記されることが多くなっていった。

昭和30年代から40年代にかけてはまた、いくつかの出版社から、少年向けの戦史全集が出ており、通して読むと、戦争の全体の流れがそれなりに頭に入るようになっていた。執筆・監修者の多くが元参謀クラスの軍人であったから、子供向けの本とはいえ、贅沢なものだった。

昭和40年代、男の子の多くは、日本陸海軍機や戦艦の名前、大戦中の主要作戦がすらすら言えた。少年誌の創刊と時を同じくして発売され始めた飛行機や軍艦のプラモデルも、そんなブームにいっそう拍車をかけた。

大人にとっても大きかった零戦の存在

大人の世界でも、フィクション、ノンフィクションとりまぜて、零戦を主人公とする書籍が立て続けに出版される。元搭乗員の手記も、そのほとんどは編集者や作家が書き起こしたものだったが、数多く世に出回る。

映画では、昭和28（1953）年の「太平洋の鷲」（東宝）、「雲ながるる果てに」（松竹）あたりから零戦が登場するようになるが、当時は零戦の実機は日本国内に一機もなかったため、いずれもハリボテのセットに戦時中の実写映像が挿入される苦肉の策で作られていた。

「トラ・トラ・トラ」（昭和45年、日米共同制作）に代表されるように、米軍練習機T-6をそれらしく改造して日本機に見せたような作品もあったが、このやり方は、同じ頃の日本映画で、日本人に墨を塗って南方の現地人に仕立てていたのと発想としては同じである。「ちゃちな模型で我慢するか」「少々強引でも、あまり似ていなくても、飛行機を飛ばせてそれらしく見せるか」、二者択一の時代であったとも言える（後者は、俳優と同じくT-6が健気に日本機を演じているのだ、という見方もある）。

戦争映画ではない分野でも、たとえば日本映画の金字塔的作品「ゴジラ」のポスターに、ジェット戦闘機にまじって、ゴジラに立ち向かう零戦が描かれていたり、その続編「ゴジラの逆襲」では、ゴジラ攻撃に向かうパイロットたちが旧軍の同期生同士との設定、しかもジェット戦闘機「F86Fセイバー」に乗るのに旧海軍の飛行帽と飛行眼鏡を着用していたりと、戦時中の尻尾を引きずった場面をいくつも見つけることができる。

テレビの特撮ドラマ「ウルトラQ」（昭和41年）にも、「東京氷河期」という回で、出稼ぎに出たまま音信不通になった父親を探しに上野駅に来た少年が、桜井浩子演じる新聞記者に、

「とうちゃんはな、昔はゼロ戦のパイロットだったんだぞ！」

と胸を張る場面がある。「イカス！」と桜井浩子。その「とうちゃん」は実は強盗で、息子の姿に改心し、冷凍怪獣ペギラの猛威で氷漬けになった東京を救うべく、「見ろ、あの空を。この天候で飛べるのは俺だけだ！」とセスナに搭乗し、特効薬「ぺギミンH」とともに体当たり、自爆して果てた。

戦後21年、こんな場面もそれなりにリアリティがあったのだろう。戦時中の戦意高揚映画に出ていた俳優の多くも、この時期、まだ現役だった。

元零戦搭乗員には不評だった

『坂井三郎空戦記録』や『大空のサムライ』が世に出たときの元零戦搭乗員の反応は、階級や置かれた立場によっても異なるが、共感や郷愁よりむしろ反感と戸惑いのほうが勝っていた。

進藤三郎・元少佐は昭和13年の佐伯海軍航空隊で、鈴木實・元中佐は昭和16年の第十二航空隊で、それぞれ分隊長として坂井と接している。日米開戦前の坂井は、小柄でシャイな搭乗員で、口数も多くなく、二人とも本を見たとき、自分の知っている坂井と本に出てくる「撃墜王」のイメージが、すぐには一致しなかったと言う。

志賀淑雄・元少佐は、坂井の本を読んで、坂井にまつわるあることを思い出した。

志賀が、紫電改を主力に編成された三四三空の飛行長を務めていた昭和20年春、坂井少尉は、三四三空の分隊士であった。右目の視力を失った坂井を空戦に参加させるわけにはいかないので、志賀は坂井に、若い搭乗員に地上で実戦体験を教えさせることにした。

ところが、坂井の空戦講和は、若い搭乗員からは不評だった。三四三空には実戦経験の豊富な搭乗員が多く、「若い搭乗員」といっても、マリアナやフィリピンでの激戦をくぐり抜けてきた者が主力となっている。米軍機、ことにグラマンF6Fの手ごわさを知っている彼らにとって、ガダルカナル戦初日で重傷を負い、内地にさがった坂井の実戦談は、早い話が昔語りであった。坂井は、若い搭乗員を鍛えようと、よかれと思って彼らに厳しく接し、ときに鉄拳を飛ばすこともあったが、坂井の思いと搭乗員たちの思いはかみ合わず、多くの者から反感を抱かれただけに終わった。

なかでも、坂井に強い反発を露わにしたのが三四三空戦闘三〇一飛行隊の杉田庄一上飛曹である。昭和18年4月18日、山本五十六連合艦隊司令長官戦死のさいの6機の護衛戦闘機の一員であった杉田は、同年8月26日、ブイン上空の邀撃戦で乗機が被弾、空中火災を起し、からくも落下傘降下したものの全身火傷の重傷を負った。その後、大村海軍航空隊の教員配置を経て第一線に復帰し、マリアナ、ペリリュー、フィリピンの激戦を戦い抜いてきている。

杉田は弱冠20歳だが、火傷のあとも生々しく、歴戦に裏づけられた自信にあふれ、あたりを払う殺気をみなぎらせていた。杉田と坂井とは、大村空でしばらく一緒だったが、自分より若い搭乗員をことごとく「ジャク」（未熟者）呼ばわりする坂井のことを、杉田は嫌いであった。杉田に言わせると、坂井は敵がまだ旧式機で弱かった頃のことしか知らない。ガダルカナル戦にしても、坂井が負傷して帰ってからの戦いが大変だったのだ。

年齢は坂井のほうが8歳も上だが、杉田には、強くなってからの米軍戦闘機を相手に勝ち続けてきたという誇りがある。プライドがぶつかり合って火花を散らし、三四三空でふたたび一緒になってからも、この二人は水と油のままであった。

杉田は、坂井がガダルカナル上空で負傷し、意識朦朧とした状態でときに背面飛行になりながらラバウルに帰ってきたという話を聞かされて、

「零戦は正しく整備・調整されていれば、たとえ手を離して飛んでも、上昇、下降を繰り返してやがて水平飛行に戻る。意識を失って背面状態に入り、それが続くなんてことはない。だいたい、意識がないのにどうして詳しい状況が話せるんだ」

と憤慨した。

「あんなインチキなことをいう奴はぶん殴ってやる」

と公言し、不穏な空気は飛行長の志賀にも伝わってきた。志賀は、自分の部下はどちらもかわいい。しかしこのままではいけない。三四三空でもっとも頼れる戦力の一人である杉田が、上官暴行の罪を犯したとなると、その損失は計り知れない。本人たちだけでなく、周りの隊員に与える影響も大きいだろう。

搭乗員の人事権は飛行長にある。志賀は考えた。坂井か杉田か、どちらかをよその部隊に転勤させないといけないが、残すとしたら、空戦に使える杉田のほうを残したい。しかし、古参搭乗員である坂井の面子をつぶすわけにもいかない。

坂井の上官、志賀の苦悩

それで思いついたのが、横須賀海軍航空隊（横空）へ坂井を転勤させ、代わりに誰か、空戦に使える搭乗員をもらい受けるという方法である。転勤先が海軍航空隊の名門・横空なら坂井の顔も立つだろうし、これまでの経験を飛行実験に生かすこともできるだろう。杉田との問題も解決できるし、一石二鳥である。

坂井の代わりに誰をもらうか。これは、志賀の肚のなかで候補はもう決まっていた。

武藤金義飛曹長である。

武藤は、支那事変以来歴戦の搭乗員で、坂井と同じ28歳だが、戦闘機の搭乗歴は坂井よりも古い。開戦劈頭のフィリピン攻略作戦では第三航空隊に属し、隊長・横山保大尉の二番機として活躍、その後も二五二空の一員としてラバウル、ソロモン、マーシャル諸島を転戦、横空では硫黄島上空の空戦に参加した。全身が運動神経の塊のような男、とも評され、昭和20年2月17日、米機動部隊の艦上機が関東を空襲したさいには紫電改に搭乗、厚木上空でグラマンF6Fの12機編隊に単機で空戦を挑み、衆人環視のもと4機を撃墜、

「まるで宮本武蔵の一乗寺下り松の決闘を見るようであった」

との噂は、志賀の耳にも届いている。明朗闊達な人柄で、どこに行っても好かれるタイプである。

だが、三四三空からの坂井・武藤の交換話に、横空側は猛反発した。なかでもラバウルの二五二空時代からともに戦い、武藤に絶大の信頼を寄せている横空分隊長・塚本祐造大尉は、

「なんで片目の見えない坂井と武藤が交換できるんだ。横空は飛行実験だけが仕事じゃないぞ。まったく割に合わない話じゃないか」

と、絶対に首を縦に振ろうとはしなかった。他の搭乗員たちも、歓迎ムードにはほど遠い。

この話は宙に浮いたまま、昭和20年4月15日、杉田上飛曹は紫電改に搭乗、鹿屋基地から離陸直後をグラマンF6Fに攻撃され飛行場端に墜落、戦死してしまう。それでも、坂井の処遇に困った志賀は、横空に武藤との交換を要求し続け、ようやく7月になって、三四三空から坂井と、やはり病気療養が明けたばかりの野口毅次郎少尉、横空から武藤少尉（5月進級）という、いまで言えば2対1のトレードが成立した。それだけ苦心して三四三空に引っ張った武藤は、転勤直後の7月24日、豊後水道上空の空戦で戦死した。

志賀にとっては、何ともやり切れない、苦い思い出である。

「坂井もこんな本を出して、また昔の仲間から嫌われることにならなければいいが」

と、志賀は思ったという。（第4回に続く）

