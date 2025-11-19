ジャパンエディション × サシコギャルズ × クオン　刺子を施したキャップを発売

TOKYO BASEが展開するスーベニアショップ「ジャパンエディション（JAPAN EDITION）」が、大槌刺し子プロジェクト「サシコギャルズ（SASHIKO GALS）」、「クオン（KUON）」との共同開発プロジェクトを発表した。アイテムは11月22日からJAPAN EDITION原宿店と京都店で順次取り扱う。

同プロジェクトでは、日本の「伝統技法」「素材」「精神性」を現代のクリエイションによって再解釈し、クラフトの持つ魅力と日本文化の奥深さをより多くの人に届けることを目標に設定。アートブランド「エークラフト（ACRAFT）」が手掛ける達磨と、別注の帽子を展開する。

達磨は全2型を用意。サシコギャルズによる刺子が施された生地を用いた達磨（大 18万7000円、小 13万2000円）を大小合わせて限定30個のみ販売し、クオンの定番テキスタイル「BORO」を使用した経年変化や生地の組み合わせが1点ごとに違う達磨（大 16万5000円、小 11万円）をラインナップする。

帽子は日本の伝統技術を用いたキャップとバケットハットを展開。1点1点刺子の色や幅のムラが異なる仕様に仕上げたという。価格はキャップが2万3100円、バケットハットが2万5300円。

◾️JAPAN EDITION 原宿店

営業時間：12:00〜20:00

所在地：東京都渋谷区神宮前4-27-2 1／3階

◾️JAPAN EDITION 京都店

営業時間：11:00〜20:00

所在地：京都府京都市中京区御幸町通六角下ル伊勢屋町350