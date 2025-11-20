　20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比670円高の4万9310円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

53724.78円　　ボリンジャーバンド3σ
52522.25円　　ボリンジャーバンド2σ
51319.73円　　ボリンジャーバンド1σ
50117.20円　　25日移動平均
49910.00円　　一目均衡表・転換線
49595.00円　　一目均衡表・基準線
49410.00円　　5日移動平均
49310.00円　　20日夜間取引終値
48914.67円　　ボリンジャーバンド-1σ
48537.70円　　19日日経平均株価現物終値
47712.15円　　ボリンジャーバンド2σ
46509.62円　　ボリンジャーバンド3σ
46187.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
46032.13円　　75日移動平均
44335.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40879.55円　　200日移動平均


株探ニュース