日経225先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比670円高の4万9310円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
53724.78円 ボリンジャーバンド3σ
52522.25円 ボリンジャーバンド2σ
51319.73円 ボリンジャーバンド1σ
50117.20円 25日移動平均
49910.00円 一目均衡表・転換線
49595.00円 一目均衡表・基準線
49410.00円 5日移動平均
49310.00円 20日夜間取引終値
48914.67円 ボリンジャーバンド-1σ
48537.70円 19日日経平均株価現物終値
47712.15円 ボリンジャーバンド2σ
46509.62円 ボリンジャーバンド3σ
46187.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
46032.13円 75日移動平均
44335.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40879.55円 200日移動平均
株探ニュース
